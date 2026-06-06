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美股週五大幅下挫，那斯達克指數、費城半導體指數重挫逾千點，前者創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，後者則是自2020年3月以來最大單日跌幅。而就在美股暴跌收盤後不久，川普（Donald Trump）又在社群平台發文，試圖平息市場恐慌情緒。川普先是在社群發文，困惑的表示，有了一份超讚的就業報告，股市應該要上漲而不是下跌，打下：「過去200年來一向都是如此。經濟增長並不等於通貨膨脹！不然一個國家到底要怎樣才能成就偉大？」然而，該則貼文並未能挽救當天的美股頹勢，反而跌得更厲害了。就在美股收盤短短幾小時後，川普再次於自家社群平台發文，重申儘管仇美的民主黨竭盡全力想摧毀美國，但僅僅在5月份，就有超過17.2萬美國人找到了工作，批評這些人又一次低估了美國的經濟。川普還嘲諷道，與「虛假的加州選舉結果」不同，這些數字不需要幾個月的時間才能慢慢浮現，就像英文諺語「四月雨帶來五月花」（類似苦盡甘來）所說的一樣，並形容4月和5月，美國的工作機會「多到像下雨」，強調就業市場非常活絡。