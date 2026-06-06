我是廣告 請繼續往下閱讀

中國男演員金澤（本名：張家瑋）昨（5）日傳出在浙江橫店住處離世，享年33歲，消息曝光後震驚演藝圈，由於他的本名與人氣男星 Zhang Linghe（張凌赫）完全相同，一度讓不少網友誤以為是張凌赫發生意外，使得相關關鍵字迅速衝上熱搜。綜合陸媒報導，金澤被發現於橫店寓所內身亡，詳細死因仍有待單位進一步調查。不過因為他多年來活躍在中國短劇市場中，因此被猜測死因和日夜顛倒的高強度工作有關，再加上他過去透露自己為了維持身材，其實長年減肥中，因此間接影響到身體狀況。值得一提的是，金澤的本名是「張家瑋」，和近期最受歡迎演員張凌赫本名完全相同，因此死訊剛傳出時，不少網友看到關鍵字後誤以為是張凌赫離世，直到確認是另一位演員後才鬆了一口氣。金澤1993年出生於山東威海，畢業於北京服裝學院，身高188公分的他最早以模特兒身份踏入演藝圈，甚至曾登上米蘭時裝週伸展台。2017年正式轉型演員後，陸續演出《喬安你好》、《忘記你記得愛情》、《從結婚開始戀愛》、《才不要和老闆談戀愛》等作品，憑藉高挑外型與溫柔形象累積不少人氣。