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超商店員或行員發現詐欺犯罪可疑狀況，打電話報案可能因緊張或店內忙碌而耽誤黃金攔阻時間；為爭取黃金阻詐時間，臺中市政府警察局持續研發創新措施並強化跨域合作機制，攜手金融機構及超商通路共同打造「阻詐零時差」阻詐QR CODE通報網絡，讓第一線行員及店員化身防詐守門員，透過科技力量即時攔阻詐騙案件，守護市民財產安全。臺中市政府警察局表示，阻詐案件往往分秒必爭，且現場狀況不一，為縮短報案流程，近期創新推動「阻詐零時差」QR CODE報案機制，發揮「一掃即發」、「自動生成」、「零秒傳送」之效果。目前已於全市建置2,240處通報據點，其中金融機構637處、超商1,603處。當超商店員或銀行行員發現疑似提款車手或民眾遭詐騙情形時，只需使用手機掃描專屬QR CODE，系統即可自動產生報案簡訊內容，一鍵傳送至警方，立即完成報案程序，不僅操作簡單、快速，更完全免費，大幅提升警銀、警超合作效率。115年5月30日下午6時，大雅區有間超商店員敏銳察覺店內有名男子頻繁在ATM提領現金、形跡可疑，立即透過「報案QR CODE」完成通報；警方獲報後迅速到場查處，成功查獲涉嫌提領詐騙款項的許姓車手（26歲），並移送法辦，有效阻止更多民眾受害。本項工作推行已2週，目前金融機構通報攔阻成效共16件，攔阻金額504餘萬元；而超商店員通報攔阻成效計3件，成功查獲2名車手。金融機構行員及超商店員紛紛表示「報案QR CODE」非常實用，類似案例顯示，超商與金融機構第一線人員已成為警方打擊詐欺的重要夥伴。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹強調，超商店員和銀行行員都是警方的「最強前線」，打擊詐欺絕非警方單方面的工作，而是有賴全民共同參與的社會防線。透過金融機構、超商與警方三方緊密合作，建立快速、便利的通報管道，讓詐騙集團無所遁形。此外，超商店員檢舉車手協助警方將車手拘捕到案，並經移送檢察署後，及有機會申領檢舉車手獎金新臺幣1萬元；金融機構行員阻詐，視攔阻金額亦有相關獎金及表揚。未來亦將持續擴大推廣「阻詐零時差」機制，結合科技創新及民間力量，共同築起堅實防詐防線。