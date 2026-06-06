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▲陳清河5月30日在世新大學晚間的畢業典禮上致詞，卻說出「趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」引發反彈。（圖／Youtube＠世新大學ShihHsinUniversity）

世新大學校長，其中一句「趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了」引發外界反彈，不少學生也因此翻出最新的韓國綜藝節目《劉在錫的民宿法則！》最後一集的片段，當時劉在錫在結束儀式上對畢業的參加者說：「不一定每一場戰役都需要贏，有時候光存活下來就足夠了，請讓這樣的心態，在外頭嚴峻的世界中帶給你慰藉跟保障。」兩種截然不同的說法，在社群掀起熱烈討論。《劉在錫的民宿法則！》是一檔邀請各行各業參加者共同生活、完成團體營地任務的綜藝節目，大家在過程中互相比拚、累積歡笑與淚水。到了最後一集畢業儀式時，主持群選出了「最有價值的客人」並頒獎，但獎項並非否定其他未得獎者，劉在錫因此在最後向所有人說出一段安慰人心的話。劉在錫說：「不少觀眾看完節目後，聯想到世新大學校長陳清河日前在畢業典禮上的發言。世新大學5月30日晚間舉行碩博士班畢業典禮，校長陳清河在談到時間管理、情緒管理與身體管理的重要性時，以自己為例表示，即便已經一把年紀，仍對身體管理要求嚴格，「我管理我自己，非常管理我自己。」他也強調，不會讓外界感受到自己的疲累。不過他隨後對學生表示：「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」相關片段曝光後立刻引發爭議，校方與本人事後也出面致歉，陳清河承認致詞內容欠缺審慎，原本是希望鼓勵畢業生精進為人處世的態度，對於造成社會大眾、校友、教職員生以及學校困擾，他也表達最深歉意，並宣布自請停職停薪兩個月，自6月8日起生效。而在相關討論底下，也有不少網友認為，劉在錫跟陳清河雖然都提到「照顧好自己」，但劉在錫的說法更能讓人感受到被理解與鼓勵，直言：「同樣是在講人生很辛苦，但劉在錫是用很溫柔的方式接住大家。」、「既承認世界很殘酷，同時又能給人繼續撐下去的力量。」