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▲陳晨威在IG公布老婆啾啾平安順產的喜訊。（圖／翻攝自陳晨威IG@c.c.w____98）

中華職棒樂天桃猿球星陳晨威迎來人生重要時刻！他的妻子啾啾（Julia）今（6）日順利誕下女兒，母女均安。陳晨威也透過社群平台分享抱著愛女的溫馨照片，開心寫下「66小公主報到，母女均安！辛苦老婆了」，正式宣布升格新手爸爸，喜訊曝光後立刻吸引大批球迷留言祝福。從曝光的照片中可見，陳晨威身穿手術室防護衣、戴著口罩，小心翼翼地抱著剛出生的女兒，低頭凝視寶寶的模樣藏不住滿滿父愛，剛來到世界上的小公主包裹在毛巾裡，睜著大眼望向爸爸，溫馨畫面讓不少網友直呼相當感動，也紛紛獻上祝福。消息公開後，不少親友與球迷第一時間留言恭喜，有人寫下「歡迎小威寶」、「恭喜晨威一家3口」、「媽媽辛苦了」，也有人祝福小公主健康平安長大，對於長期關注陳晨威的球迷而言，除了球場上的好表現外，如今再迎來家庭喜事，也讓大家感受到這位球星幸福滿滿的一面。現年28歲的陳晨威近年是樂天桃猿重要主力之一，不僅在球場上持續繳出亮眼成績，私下也相當重視家庭生活，如今隨著大女兒誕生，肩上又多了一份甜蜜責任，球迷也期待這位「快腿外野手」未來能繼續在球場發光，同時享受身為人父的幸福時光。陳晨威去年12月向中信兄弟前啦啦隊女神「啾啾」Julia（林尹樂） 求婚，現場在親友與隊友見證下，他單膝跪地獻上戒指，Julia 則激動落淚、甜蜜點頭答應，隨後2人就光速登記並且宣布懷孕喜訊，讓不少粉絲直呼：「真不愧是光速神威！就連結婚生小孩也要光速。」