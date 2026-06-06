近期日本爆發被稱為「神祕感冒」的疫情，不少患者出現高燒、劇烈咳嗽等症狀，引發外界關注。小兒科醫師巫漢盟表示，近日門診中也遇到一對有相同症狀的兄弟檔，雖然全家近期都沒有出國，但經檢驗後確認感染的正是近期在日本引發討論的「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。醫師提醒，這種病毒其實早已在台灣本土社區流傳，家長不可掉以輕心，病毒潛伏期約3至6天，若孩子出現呼吸費力、嘴唇發紫等情況，應盡速就醫檢查。
高燒又狂咳！兄弟檔沒去日本「還是確診hMPV」
巫漢盟在臉書分享，日前門診來了一對高燒、喉嚨痛，而且「咳到懷疑人生」的兄弟。孩子母親得知日本正流行所謂的神祕感冒後，忍不住詢問：「醫生，這該不會是日本現在流傳那個？可是我們家最近都沒有出國啊！」
經過篩檢後，結果證實兩兄弟感染的是人類間質肺炎病毒（hMPV）。巫漢盟指出，媽媽的直覺其實沒有錯，孩子感染的正是近期讓日本陷入恐慌的病毒，但關鍵在於，這個病毒並非只存在日本，而是早已默默進入台灣本土社區。
孩子只要在安親班、幼兒園、學校或公共場所接觸患者飛沫，甚至摸到遭污染的玩具、桌面後又揉眼睛或摸鼻子，都有可能受到感染，因此不需要到日本旅遊也會中鏢，「病毒是不看護照的！」
不是新病毒卻成大魔王！hMPV症狀一次看：目前無特效藥
巫漢盟說明，hMPV的大魔王特徵就是與呼吸道融合病毒（RSV）非常相似，堪稱呼吸道病毒界的「孿生兄弟」。潛伏期約3至6天，常見症狀包括發燒、喉嚨痛，以及如同機關槍般不停咳嗽。有些孩子甚至會咳到喘不過氣，出現喘鳴聲，嚴重時可能進一步引發支氣管炎、細支氣管炎甚至肺炎。
巫漢盟表示，人類間質肺炎病毒並非新出現的病毒，但受到近年免疫負債效應影響，感染案例明顯增加，讓它的存在感大幅提升。目前hMPV尚無特效藥，也沒有疫苗可供預防，臨床治療以支持性療法為主，透過退燒、止咳及症狀控制協助患者度過病程。
兒子高燒40度、哮吼如狗吠！醫師也嚇壞：完全變回無助的父親
除了巫漢盟分享的案例外，小兒專科醫師蔡宗佑近日也在臉書透露，自家孩子最近同樣感染hMPV。他坦言平時經常向家長解釋病毒病程與照護方式，原本認為只要透過藥物與觀察，熬過最嚴重的幾天就會逐漸改善。
然而當兒子高燒飆到40度，甚至出現如狗吠般的哮吼症狀時，身為父親的蔡宗佑仍感受到強烈焦慮，「完全變回了一個無助的父親」，也讓他深刻體會家長面對孩子生病時的壓力。經歷孩子感染後，蔡宗佑也整理出3項家長必須特別注意的重點。
出現3大警訊別拖！醫師提醒：狂咳、喘鳴別輕忽
1.不要忽略哮吼與呼吸困難
蔡宗佑指出，hMPV特別容易侵犯下呼吸道。如果孩子咳嗽聲音變得粗啞、尖銳，甚至出現類似狗吠聲，或呼吸時肚子起伏劇烈、肋骨下方凹陷，代表氣道可能已經出現明顯腫脹與狹窄，應立即送醫。
2.發燒時間長不一定危險 精神狀態更重要
他表示，hMPV經常出現持續多天高燒的情況，因此家長不必只盯著體溫數字，更重要的是觀察孩子退燒後的活動力。若退燒後仍能喝水、進食、玩耍，通常可持續觀察；但如果退燒後依然精神不濟、嗜睡或反應變差，就必須提高警覺。
3.沒有特效藥 症狀控制是關鍵
蔡宗佑提醒，目前hMPV沒有專門藥物可治療，因此減輕症狀十分重要。家長可透過拍痰、利用洗澡蒸氣增加呼吸道濕潤度，或依醫師指示使用化痰藥及支氣管擴張劑，幫助孩子度過最不舒服的階段。
巫漢盟指出，若孩子出現狂咳不止、呼吸急促、肋骨下方凹陷、嘴唇發紫等症狀，代表病情可能已經影響呼吸道功能，務必立即就醫確認是否併發肺炎或細支氣管炎。他也呼籲家長，面對呼吸道病毒流行期，最重要的仍是勤洗手、維持良好衛生習慣，並避免讓孩子接觸生病者。
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巫漢盟在臉書分享，日前門診來了一對高燒、喉嚨痛，而且「咳到懷疑人生」的兄弟。孩子母親得知日本正流行所謂的神祕感冒後，忍不住詢問：「醫生，這該不會是日本現在流傳那個？可是我們家最近都沒有出國啊！」
經過篩檢後，結果證實兩兄弟感染的是人類間質肺炎病毒（hMPV）。巫漢盟指出，媽媽的直覺其實沒有錯，孩子感染的正是近期讓日本陷入恐慌的病毒，但關鍵在於，這個病毒並非只存在日本，而是早已默默進入台灣本土社區。
不是新病毒卻成大魔王！hMPV症狀一次看：目前無特效藥
巫漢盟說明，hMPV的大魔王特徵就是與呼吸道融合病毒（RSV）非常相似，堪稱呼吸道病毒界的「孿生兄弟」。潛伏期約3至6天，常見症狀包括發燒、喉嚨痛，以及如同機關槍般不停咳嗽。有些孩子甚至會咳到喘不過氣，出現喘鳴聲，嚴重時可能進一步引發支氣管炎、細支氣管炎甚至肺炎。
巫漢盟表示，人類間質肺炎病毒並非新出現的病毒，但受到近年免疫負債效應影響，感染案例明顯增加，讓它的存在感大幅提升。目前hMPV尚無特效藥，也沒有疫苗可供預防，臨床治療以支持性療法為主，透過退燒、止咳及症狀控制協助患者度過病程。
除了巫漢盟分享的案例外，小兒專科醫師蔡宗佑近日也在臉書透露，自家孩子最近同樣感染hMPV。他坦言平時經常向家長解釋病毒病程與照護方式，原本認為只要透過藥物與觀察，熬過最嚴重的幾天就會逐漸改善。
然而當兒子高燒飆到40度，甚至出現如狗吠般的哮吼症狀時，身為父親的蔡宗佑仍感受到強烈焦慮，「完全變回了一個無助的父親」，也讓他深刻體會家長面對孩子生病時的壓力。經歷孩子感染後，蔡宗佑也整理出3項家長必須特別注意的重點。
1.不要忽略哮吼與呼吸困難
蔡宗佑指出，hMPV特別容易侵犯下呼吸道。如果孩子咳嗽聲音變得粗啞、尖銳，甚至出現類似狗吠聲，或呼吸時肚子起伏劇烈、肋骨下方凹陷，代表氣道可能已經出現明顯腫脹與狹窄，應立即送醫。
2.發燒時間長不一定危險 精神狀態更重要
他表示，hMPV經常出現持續多天高燒的情況，因此家長不必只盯著體溫數字，更重要的是觀察孩子退燒後的活動力。若退燒後仍能喝水、進食、玩耍，通常可持續觀察；但如果退燒後依然精神不濟、嗜睡或反應變差，就必須提高警覺。
3.沒有特效藥 症狀控制是關鍵
蔡宗佑提醒，目前hMPV沒有專門藥物可治療，因此減輕症狀十分重要。家長可透過拍痰、利用洗澡蒸氣增加呼吸道濕潤度，或依醫師指示使用化痰藥及支氣管擴張劑，幫助孩子度過最不舒服的階段。
巫漢盟指出，若孩子出現狂咳不止、呼吸急促、肋骨下方凹陷、嘴唇發紫等症狀，代表病情可能已經影響呼吸道功能，務必立即就醫確認是否併發肺炎或細支氣管炎。他也呼籲家長，面對呼吸道病毒流行期，最重要的仍是勤洗手、維持良好衛生習慣，並避免讓孩子接觸生病者。