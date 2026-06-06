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演唱會音量恐破百！醫師：85分貝以上就要注意

▲若演唱會現場音量達110至120分貝，短短數分鐘就可能讓耳朵承受過大刺激。（示意圖／讀者提供，非當事）

耳鳴、耳悶、聽力下降 可能是噪音性聽力損傷

看演唱會怎麼保護耳朵？醫師教3招

醫師提醒：喝水、休息也很重要

▲黃聖凱醫師提醒，若離開現場後只是短暫耳悶或耳鳴，可先在安靜環境休息觀察；但若耳鳴、聽力下降、單側聽不清楚，或眩暈噁心等症狀持續超過24小時，應盡快至耳鼻喉科就醫檢查。（圖／翻攝黃聖凱醫師粉專）

演唱會氣氛熱烈，不少歌迷跟著音樂尖叫、合唱，但若散場後出現耳鳴、耳悶、聽力變差，甚至頭暈、噁心、嘔吐，可能不是單純太嗨而已，黃聖凱醫師指出，國際間一般將85分貝視為可能傷害聽力的警戒值，若超過85分貝，就必須開始計算暴露時間，以85分貝來說，大約可承受8小時，但根據「3分貝定律」，音量每增加3分貝，可承受時間就會減半。黃聖凱醫師舉例，像演唱會、果汁機等高音量環境，音量可能達到100分貝，能承受的時間可能只剩約15分鐘。若演唱會現場音量達110至120分貝，短短數分鐘就可能讓耳朵承受過大刺激。黃聖凱醫師說明，噪音造成耳朵受傷，不只是聲音大單一因素，而是音量大小與持續時間共同影響。演唱會常長達2至3小時，若長時間靠近喇叭，或旁邊有人持續尖叫，都可能增加耳朵受傷風險。黃聖凱醫師表示，遭受強烈聲音刺激後，有些人會出現暫時性聽力下降，這類情況可稱為噪音性聽力損傷。常見症狀包括耳朵悶住、耳鳴變大聲、聽力短暫變差，通常離開高音量環境並休息後，部分症狀會逐漸改善。不過，若聲音刺激過強，或暴露時間過長，症狀就可能較嚴重。黃聖凱醫師提醒，若出現以下3種情況要特別小心：醫師指出，尤其若是單側耳朵受到強烈聲音刺激，例如旁邊觀眾長時間在同一側耳邊尖叫，就可能造成該側耳朵特別不舒服，甚至出現單側聽力異常。黃聖凱醫師提醒，參加演唱會前可先做好護耳準備，尤其本身聽力較敏感、曾因噪音出現不適，或只剩單耳聽力較佳者，更應提高警覺。第一，避免站在喇叭正前方：演唱會現場若有主喇叭或側邊延伸喇叭，應盡量避免站在喇叭正前方，若喇叭距離很近，可移到側邊或後方，降低音波直接衝擊耳朵。第二，可準備音樂型耳塞：黃聖凱醫師說，演唱會專用的音樂型耳塞，與一般將聲音大幅隔絕的耳塞不同，主要是降低整體音量，但保留聲音清晰度，較適合高音量音樂環境使用。第三，避開耳邊持續尖叫聲：演唱會傷耳不一定只來自喇叭，若旁邊觀眾長時間在耳邊尖叫，也可能讓單側耳朵承受過大音量，若情況許可，可稍微移動位置，避免耳朵長時間被尖叫聲直擊。除了噪音本身，黃聖凱醫師也提醒，演唱會常伴隨情緒亢奮、久站跳動、晚睡、喝水不足等狀況，這些因素可能加重身體不適，使耳悶、頭暈、噁心等症狀更明顯。黃聖凱醫師建議，演唱會期間可適度補充水分，避免過度疲累。若離開現場後只是短暫耳悶或耳鳴，可先在安靜環境休息觀察；但若耳鳴、聽力下降、單側聽不清楚，或眩暈噁心等症狀持續超過24小時，就不應再拖延，應盡快至耳鼻喉科就醫檢查。