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▲美股, 華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

週五（5日）美股全面重挫，費城半導體指數單日暴跌10.26%，創下自2020年3月新冠疫情爆發以來最大單日跌幅，市值蒸發高達約1.3兆美元；那斯達克指數重挫4.18%，寫下自2025年初關稅風波以來最慘單日表現，標普500指數跌2.64%，道瓊工業指數也下跌695點。這場跌勢對半導體族群尤其無情。台積電ADR單日重挫6.69%，收在415.17美元；美光科技跌幅達13.25%；英特爾大跌11.28%；AMD下殺10.86%；輝達也未能倖免，下跌6.2%；博通兩個交易日累計跌幅接近20%。整個晶片板塊，幾乎找不到一個安全的地方躲。這波跌勢的導火線，是半導體巨頭博通（Broadcom）的財報。整體業績雖仍維持一定水準，但客製化AI晶片需求未達華爾街高度預期，成為市場情緒的關鍵轉折點。盈透證券策略師索斯尼克（Steve Sosnick）直言：「這讓投資人開始意識到，並非所有受惠AI支出的公司都具備免疫力。」博通股價週五跌7.92%，收385.73美元，兩個交易日內累計下挫近20%。CNN財經分析也指出，博通財報不如預期的衝擊，遠比數字本身更具殺傷力——它動搖的是市場對AI投資前景「只漲不跌」的信仰。弔詭的是，本週公布的美國5月就業數據優於市場預期，卻反而成了股市的壞消息。數據亮眼讓市場擔憂聯準會（Fed）將繼續維持緊縮甚至再度升息，加劇了整體賣壓。盈透證券經濟學家托雷斯（Jose Torres）指出，殖利率走升與油價下跌同步出現的背離走勢，反映市場對政策轉向的疑慮持續升溫——其中美國2年期公債殖利率一度攀升至4.16%，創下16個月以來最高收盤水準。市場情緒另一個打擊來自科技巨頭的籌資動態。Alphabet本週宣布計劃發行約800億美元規模的股票，Meta也傳出可能跟進，兩大巨頭大規模增資投入AI基礎建設，讓市場開始重新評估「科技股值不值這個價」的核心問題。路透社分析指出，當投資人意識到AI軍備競賽可能導致科技公司長期壓縮股東報酬時，估值邏輯就會快速鬆動，進而引發資金撤退。從結構面來看，這波多頭本就建立在相當脆弱的基礎上。數據顯示，5月份標普500成分股中僅約43%上漲，遠低於年初水準；若將AI相關族群的漲幅剔除，今年以來標普500整體漲幅其實只有約2.4%。換句話說，這波行情從頭到尾都只是少數幾檔大型科技股在撐場面，一旦這幾根柱子動搖，整個市場就會跟著地動山搖。儘管跌勢劇烈，市場主流觀點仍傾向於將這波下殺定性為「技術性修正」，而非多頭行情的終結。費城半導體指數今年以來仍大漲約73%，本次回檔幅度雖然驚人，但從更長周期來看距離近期高點並不算遠。美光（Micron）和邁威爾（Marvell）等個股週五雖分別重挫13%和17%，但年初至今仍維持強勁漲幅。部分策略師指出，半導體板塊先前明顯處於超買狀態，快速回檔其實是健康的，長線AI趨勢並未改變。市場目前的目光，已轉向下週即將登場的SpaceX首次公開上市（IPO）。這場預計以每股135美元掛牌、募資750億美元的史上最大IPO，將對資金動能與市場信心帶來重大考驗——若市場在這個時間點仍持續賣壓，SpaceX的上市效應能否提振信心，將是最值得觀察的指標。這場週五的暴跌，或許只是一次正常的獲利了結，也可能是AI泡沫開始鬆動的早期訊號。答案，接下來幾週就會揭曉。