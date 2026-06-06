美國週五公布5月非農就業報告公布，遠高於先前預期，失業率也與4月持平，拖累美股四大指數全數走低，連帶台指期夜盤狂瀉，終場下挫3006點，收在42220點，創下單日最大跌幅。對此，投資達人「股海老牛」也斷言下週一會很刺激，建議投資人週末做3步降低心理壓力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國5月就業報告意外強勁

美國5月就業報告公布，新增就業17.2萬人，遠高於市場預估（8萬人），引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據CME Fed Watch工具，目前市場對聯準會12月升息的機率已明顯升溫。

美股全數走跌　台指期夜盤狂瀉3000點

道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。

受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。 

台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。

股海老牛示警：下週一會很刺激

財經網紅「股海老牛」今日在臉書粉絲專頁發文直言「費半暴跌10%、台積電ADR跌6.6%！下週一會很刺激～這兩個關鍵防守點就是你的護身符。」

股海老牛分析，美股非農數據太好、升息惡夢出現，美股週五全面回檔，道瓊下跌近700點；標普500下跌2.6%；那斯達克下跌 4.2%；費半最慘，重挫超過10%，又是活久見的歷史紀錄。半導體族群下跌超過10%的還不少：英特爾、高通、博通、美光，而台積電ADR下跌6.6%，下週一的台股開出2千點下殺的機率已高達8成，唯一的救贖會是「川普投顧」。

股海老牛表示：「下週一還是要靠你們撐住了！下跌看支撐，月線在4萬3、季線約3萬8，找到關鍵止跌點。」台指期夜盤一度爆殺4千點，這波急殺應該可以洗出不少凌亂籌碼，他建議投資人，週末能做3件事降低心裡壓力：

  • 槓桿先降一格：少一點壓力，少一點被迫賣出。
  • 把持股分兩類：核心長線 / 短線波段（不同策略別混）。
  • 先寫好「如果再跌我怎麼做」：補/停損/不動，各自條件寫清楚。
最後他也示警，先前因台股情勢大好離職者，週末會更忙，「先打開104再用AI幫你潤好履歷吧！」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
相關新聞

股王財報揭曉！信驊5月營收創新高　伺服器晶片銷售成長

台積電跌6.7%、美光跌13%、AMD跌10%　週五美股大屠殺5大元凶曝

川普試圖安撫美股大跌！社群po文打氣：工作機會超多的

科技股成重災區！美股那指、費半重挫逾千點　Marvell股價摔近17%

陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...