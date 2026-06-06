美國週五公布5月非農就業報告公布，遠高於先前預期，失業率也與4月持平，拖累美股四大指數全數走低，連帶台指期夜盤狂瀉，終場下挫3006點，收在42220點，創下單日最大跌幅。對此，投資達人「股海老牛」也斷言下週一會很刺激，建議投資人週末做3步降低心理壓力。
美國5月就業報告意外強勁
美國5月就業報告公布，新增就業17.2萬人，遠高於市場預估（8萬人），引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據CME Fed Watch工具，目前市場對聯準會12月升息的機率已明顯升溫。
美股全數走跌 台指期夜盤狂瀉3000點
道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。
受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。
台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。
股海老牛示警：下週一會很刺激
財經網紅「股海老牛」今日在臉書粉絲專頁發文直言「費半暴跌10%、台積電ADR跌6.6%！下週一會很刺激～這兩個關鍵防守點就是你的護身符。」
股海老牛分析，美股非農數據太好、升息惡夢出現，美股週五全面回檔，道瓊下跌近700點；標普500下跌2.6%；那斯達克下跌 4.2%；費半最慘，重挫超過10%，又是活久見的歷史紀錄。半導體族群下跌超過10%的還不少：英特爾、高通、博通、美光，而台積電ADR下跌6.6%，下週一的台股開出2千點下殺的機率已高達8成，唯一的救贖會是「川普投顧」。
股海老牛表示：「下週一還是要靠你們撐住了！下跌看支撐，月線在4萬3、季線約3萬8，找到關鍵止跌點。」台指期夜盤一度爆殺4千點，這波急殺應該可以洗出不少凌亂籌碼，他建議投資人，週末能做3件事降低心裡壓力：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國5月就業報告公布，新增就業17.2萬人，遠高於市場預估（8萬人），引發投資人擔憂通膨壓力可能升溫，並提高聯準會今年再度升息的可能性。根據CME Fed Watch工具，目前市場對聯準會12月升息的機率已明顯升溫。
美股全數走跌 台指期夜盤狂瀉3000點
道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。
受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。
台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。
股海老牛示警：下週一會很刺激
財經網紅「股海老牛」今日在臉書粉絲專頁發文直言「費半暴跌10%、台積電ADR跌6.6%！下週一會很刺激～這兩個關鍵防守點就是你的護身符。」
股海老牛分析，美股非農數據太好、升息惡夢出現，美股週五全面回檔，道瓊下跌近700點；標普500下跌2.6%；那斯達克下跌 4.2%；費半最慘，重挫超過10%，又是活久見的歷史紀錄。半導體族群下跌超過10%的還不少：英特爾、高通、博通、美光，而台積電ADR下跌6.6%，下週一的台股開出2千點下殺的機率已高達8成，唯一的救贖會是「川普投顧」。
股海老牛表示：「下週一還是要靠你們撐住了！下跌看支撐，月線在4萬3、季線約3萬8，找到關鍵止跌點。」台指期夜盤一度爆殺4千點，這波急殺應該可以洗出不少凌亂籌碼，他建議投資人，週末能做3件事降低心裡壓力：
- 槓桿先降一格：少一點壓力，少一點被迫賣出。
- 把持股分兩類：核心長線 / 短線波段（不同策略別混）。
- 先寫好「如果再跌我怎麼做」：補/停損/不動，各自條件寫清楚。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。