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▲Karl-Anthony Towns不只是尼克戰術核心，禁區攻防支柱，更重要的是他對位斑馬的出色防守和牽制，為尼克打出爭冠氣勢和局面。（圖／美聯社／達志影像）

▲Karl-Anthony Towns在Mike Brown手下打出東區第一中鋒身手和價值，今年總冠軍舞台Town打得甚至就像聯盟第一中鋒。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

尼克105：104馬刺，總冠軍賽G2尼克再一次扳倒馬刺，七戰四勝系列賽客場取得2：0領先優勢。馬刺總冠軍賽兩場比賽都輸在最後一分鐘決勝期，關鍵球連續失手，或是致命失誤，為尼克送上大禮。尼克2連勝，關鍵球員是尼克中鋒Karl-Anthony Towns。Towns不只扛住馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama，削減斑馬攻防兩端作用和比賽影響力，總冠軍賽兩戰場均19.5分、12.5籃板，投籃命中率5成5，三分命中率4成3，打得就像聯盟第一中鋒。Karl-Anthony Towns不只是尼克戰術核心，禁區攻防支柱，更重要的是他對位斑馬的出色防守和牽制，為尼克打出爭冠氣勢和局面。馬刺情勢不利，但不必絕望，今年總冠軍系列賽至少會打六場，可能搶七，五五波對決，尼克氣勢高漲，馬刺都栽在決勝最後1分鐘，系列賽將會充滿戲劇性。尼克表現真沒話說，尼克王牌後衛Jalen Brunson始終保持殺手本色，不斷進攻籃框，從不停止打出侵略性，他就是尼克得分手殺手，帶給馬刺防守最大壓力。但更重的是尼克教練Mike Brown，從一個「擅長抱球星大腿平庸教練」，今年總冠軍賽執教表現宛如「點言成金，用人精準超級魔法師」，教練生涯兩度摘下NBA年度最佳教練的Mike Brown終於揚眉吐氣，證明更多。2013年開季只打5場比賽，Mike Brown馬上被湖人開除，Mike Brown一世英名砸在洛杉磯。2024-25年季中Mike Brown又被國王開除，國王原本期待Mike Brown為球隊帶來新生和新氣象，但Mike Brown執教表現都不如預期。兩度季初和季中被球隊開除，2025年夏天紐約尼克還是把Mike Brown請回紐約。這次Mike Brown沒有再葬送向世人證明執教能力機會。Karl-Anthony Towns在Mike Brown手下打出東區第一中鋒身手和價值，今年總冠軍舞台Town打得甚至就像聯盟第一中鋒。尼克三名先發側翼鋒衛OG Anunoby、Mikal Bridges、Josh Hart同時打出生涯季後賽最顛峰表現，NBA生涯表現可有可無的板凳射手Landry Shamet，總冠軍賽兩戰場均13分，三分命中率4成6（三分球13投6中），東區決賽對騎士四戰，Landry Shamet三分球一共12投11中，三分命中率近9成2，誇張到爆。季後賽對76人系列賽四戰，Landry Shamet三分球12投7中，三分命中率5成8。Mike Brown用兵如神，把5-6名核心主力球員用到最好，拉上生涯高峰，團隊凝聚力和戰術打法、戰略應對都直接輾壓馬刺。我對Mike Brown生涯執教能力和表現平庸的評論，現在全都丟進垃圾桶。尼克正在Mike Brown指揮下飛天，尼克所有球員個人高峰和團隊合作，也在成就Mike Brown不平凡執教生涯，NBA永遠不缺讓人印象深刻或大爆冷門故事。