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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希於今（6）日在主場對戰洛杉磯天使隊的比賽中繳出赴美代表作，他完成7局，僅被敲出2支零星安打無失分，並狂飆大聯盟生涯新高的10次三振，幫助球隊以再見全壘打贏得勝利。雖然最終無緣第4勝，但這不僅是他轉戰大聯盟先發以來首次以無失分狀態退場，更在例行賽中飆出渡美後最快的100.6英里（約161.9公里）速球，展現出了完全覺醒的王牌身手。談到今天的精采表現，佐佐木朗希在賽後點頭表示，這兩年來自己一直在不懈努力。儘管對於未來能否持續維持這樣的頂尖球速，他坦言「不知道能不能就這樣一直維持」，但談到當下的狀態，他仍展現出企圖心說道：「某個程度上，現在的感覺是擁有一定自信的。」佐佐木朗希也特別針對自己近期在好球帶內積極與打者正面對決的轉變進行了剖析。他表示，過去在技術上常常無法將球精準投進自己所設定的進壘點，而如今已經能夠切實執行。他強調，這項突破幾乎全歸功於技術層面的蛻變，而非心理層面，誠如他所言：「關於這點，比起精神上的變化，技術上的變化幾乎佔了全部。」此役佐佐木朗希大聯盟生涯首度飆出雙位數的10次三振，他透露控球的好狀態讓他能迅速在球數上取得領先，進而掌控自己的投球節奏。對於單場飆出雙位數的三振，他表示這正是他一直以來在賽場上追求的目標，因為「比起讓球被擊出，三振在抓出局數上是更完美、更沒有懸念的出局方式。」佐佐木朗希進一步指出，對於一個投手而言，最重要的事情是讓身體隨時處於能把球投到特定位置的狀態。他對此深刻地解釋道：「就算心裡覺得『投這裡會被開轟、投那裡不會被開轟』，如果沒辦法執行出來也沒有意義。」