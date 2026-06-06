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▲6萬美元防線失守、15億美元強制平倉，這週幣圈發生了什麼事（圖／美聯社／達志影像）

比特幣跌破了一條不該跌破的線。週五（5日），比特幣一度下挫6%至59,770美元，跌破6萬美元整數關卡，創下自2024年10月——也就是川普勝選帶動加密貨幣狂歡行情以來的最低點。這個價位，甚至已低於川普重返白宮時的水準。目前報60,996美元，但市場情緒依舊不安。彭博社直接將這次跌破6萬美元定性為：比特幣從「川普當選後的市場寵兒」，正式淪為「投機環境快速改變下的受害者」。回顧這段令人心驚的跌勢：比特幣去年10月曾一度衝上逾12.6萬美元的歷史高峰，如今卻已較高點腰斬超過一半。根據市場數據，比特幣自去年10月高峰以來已下跌超過51%，並在近期多次急跌過程中，觸發超過15億美元的加密貨幣槓桿多單強制平倉，其中比特幣部位佔超過8億美元。 這場跌勢並非一夜之間發生，而是多重因素在數週內持續累積、最終在週五集中爆發的結果。全球最大企業比特幣持有方MicroStrategy（現更名Strategy），近期打破其維持多年「只買不賣」的鐵則，出售了32顆比特幣。雖然交易規模相對其龐大持倉微不足道，卻在市場引發遠超實際規模的恐慌效應——這是該公司自2022年12月以來首次出售比特幣，動搖了無數投資人對「機構永遠看多」的信仰。美國5月就業數據優於市場預期，帶動公債殖利率走高，比特幣隨即下跌4.5%，市場擔憂聯準會（Fed）將在更長時間內維持高利率，壓縮了風險資產的上漲空間。當利率長期居高不下，投資人傾向轉向現金、公債或黃金，比特幣首當其衝。美國現貨比特幣ETF本週約出現10億美元的淨流出，延續了創紀錄的連續撤資潮，顯示機構投資人的信心正在悄悄撤退。分析師指出，ETF持續淨流出的趨勢，正是這波跌勢中最不容忽視的結構性警訊。Presto Research分析師指出，比特幣的下滑同時反映了資金向黃金與AI科技股輪動的趨勢，加上美元走強讓比特幣對全球買家吸引力下降。此外，美伊軍事緊張局勢持續升溫，進一步壓縮了投資人對高風險資產的偏好。加密貨幣分析師拉克・戴維斯（Lark Davis）指出，除上述基本面因素外，技術面的趨勢破位也是重要推手，比特幣在73,000美元的關鍵支撐失守後，多頭幾乎沒有還手之力，加速了本輪跌勢。根據CNBC報導，預測市場平台Kalshi的數據顯示，目前有接近80%的機率比特幣在2026年將跌破6萬美元——而這已然成真。更令人警惕的是，交易員認為有52%的機率比特幣今年可能進一步跌破5萬美元；比特幣今年重返10萬美元高點的機率，則已從5月初的近50%驟降至僅剩27%。這一切的諷刺之處在於，比特幣這輪多頭行情，很大程度上是川普的「加密貨幣友好」政策所點燃的。2024年底川普勝選後，比特幣從不到7萬美元一路狂飆至12.6萬美元歷史高點，幣圈一片歡騰，彷彿加密貨幣的黃金時代已然到來。然而不到八個月，比特幣已跌回川普勝選前的水準。這波跌勢告訴我們一個殘酷的事實：市場情緒可以因一個總統的當選而沸騰，但基本面的重力終究無法被政治光環長期對抗。下週，全球最矚目的SpaceX史上最大IPO即將登場，資金流向與市場風險偏好的重新定價，將是決定比特幣能否止跌回穩的關鍵觀察指標。