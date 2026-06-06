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63歲的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日結束台灣行程後馬不停蹄飛往南韓，昨（5）日晚間現身首爾弘大商圈，與韓國科技界大咖一起吃烤肉，席間集結了60歲的SK集團會長崔泰源、49歲的LG集團會長具光謨以及60歲的Naver創辦人李海珍等重量級人物，而LG會長因為是全場年紀最小，淪落成為烤肉小弟，掀起網路熱議。黃仁勳昨晚依舊穿著招牌黑色皮衣現身，一抵達餐廳便被媒體和民眾包圍，面對鏡頭，他毫不掩飾飢餓心情，直接用英文笑喊：「I'm hungry（我肚子好餓）！」聚餐過程中，最搶鏡的就是LG集團會長具光謨，因為1978年出生的他，是全場年紀最小的「忙內」，因此全程擔任烤肉擔當，不僅負責翻烤五花肉、分送食物，還頻頻替黃仁勳倒啤酒、遞衛生紙，身價百億的公司會長變身「烤肉小弟」，讓他事後受訪時笑說，自己已經很久沒親自烤肉，氣氛太好，甚至有點喝醉了。除了吃烤肉，這場聚會中還有其他吸睛片段，Naver創辦人李海珍使用自家Naver Pay，豪氣替餐廳所有顧客買單；大家吃完飯後，黃仁勳、崔泰源等人還親自發香蕉牛奶和餅乾給民眾，黃仁勳更是停下腳步替粉絲簽名、合照，展現超高人氣。韓國大企業財閥親自走進人間，發食物跟大家互動一事曝光後，更是掀起許多討論，「具光謨這輩子應該沒幫別人烤過肉吧，擔心黃仁勳嘴裡那塊豬五花到底有沒有熟」、「LG會長大概沒想過這輩子還要幫人烤肉吧」、「黃爸爸發得很開心，另外那兩位強顏歡笑」、「財閥第一次接觸平民百姓」、「韓國大佬們難得的親民。」