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▲統一獅本週聯名日本知名IP三麗鷗，推出一系列聯名商品，不少球迷一早就到大巨蛋排隊，從排隊到結帳花了將近3小時。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.6）

▲統一獅與三麗鷗推出聯名商品，以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

▲統一獅大巨蛋主題日與三麗鷗推出聯名商品，吸引近千名球迷排隊選購。（圖／記者陳柏翰攝,2026.6.5）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（6）日持續在臺北大巨蛋，迎戰富邦悍將，獅隊本週主題日聯名日本人氣IP三麗鷗，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。此次主視覺角色以可愛的「曬黑造型」亮相，吸引球迷們排隊搶購；《NOWnews》記者連2天走入排隊人潮，；人氣商品聯名落肩黑Tee全尺寸完售，聯名娃娃吊飾、束口袋、零錢包的詢問度很高。獅隊今日持續在大巨蛋迎戰悍將，本週與與三麗鷗聯名，舉辦「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」主題日。由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，此次主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值。《NOWnews》記者今日再度前往B2商品部，發現排隊人潮完全不輸昨日，現場工作人員透露，實際排隊人數可能超過千人，大巨蛋與國父紀念館的連通道全都是等待入場購買商品的球迷。，由於聯名商品的購買路徑僅一條通道無法回頭，加上每人每樣商品限購2件，基本上看到想要的商品就要趕快下手，否則錯過就沒機會再補買。此次獅隊推出一系列限定聯名商品，包含球衣、短Tee、球帽、髮帶、毛巾，其中聯名落肩黑Tee最夯，4個尺寸全部完售，聯名球衣與兒童球衣部份尺寸也完售。獅隊商品部工作人員表示，與昨日相同，聯名娃娃吊飾、束口袋、零錢包的詢問度很高，聯名毛巾掛帶則是完售。獅隊官方臉書表示，此次聯名商品的販售通路除了大巨蛋現場販售，還會有預購服務，6月3日至7日在萊恩酷網路商城開放預購販售，預計10月起陸續出貨，統一超商於6月10日上午11點特選三麗鷗商品同步開賣。