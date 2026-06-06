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▲有限責任高雄市杉林區日光小林社區合作社推出「月桃薑黃粽」。（圖／高分署提供）

▲ 社團法人高雄市超越巔峰關懷協會推出「包粽禮盒」。（圖／高分署提供）

端午連假即將來臨，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署（簡稱高分署）所輔導多元培力就業計畫的民間團體，也推出具地方特色的應景嚴選好禮，今年特別推薦三款兼具傳統節慶與文化特色的端午禮品，包含具部落風味的月桃薑黃粽、融合傳統與創意的文創禮盒，以及粽子造型的包子禮盒，邀請民眾在歡慶佳節之餘，以行動支持在地民間團體，讓端午佳節更有意義。位於高雄杉林的「有限責任高雄市杉林區日光小林社區合作社」，長期致力於大武壠族文化傳承與地方產業再生，結合在地農產與特色商品開發，持續推動社區發展及注入新動能。今年端午推出的「月桃薑黃粽」，選用部落栽種薑黃入粽，搭配月桃葉包裹蒸煮，不僅散發天然清香，更蘊含族人對土地與文化的深厚情感。每一顆粽子，都是部落故事與地方韌性的展現，讓民眾在品嚐美食的同時，也能感受小林社區的文化魅力。致力推動地方文化創新的「中華創新產業發展協會」，以「舊好生活」品牌延續左營在地文化記憶，將傳統節慶元素轉化為兼具美感與實用性的文創商品。今年推出的「印象端午禮盒」，以端午節立蛋習俗為靈感，設計出富含巧思的特色杯墊，及兼具實用性與環保理念的循環托特包，禮盒融合傳統文化與現代設計，不僅展現節慶文化的新樣貌，也傳遞生活美學與文化創意。「社團法人高雄市超越巔峰關懷協會」多年來投入癲癇病友就業培力與生活支持，透過造型饅頭與包子製作訓練，協助病友培養工作技能與建立自信。今年端午節推出應景的粽子造型包子，禮盒結合趣味造型與節慶巧思，將傳統端午元素融入創意設計，在品味之餘更能感受溫暖心意。勞動部「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，持續陪伴民間團體發展地方特色產業，透過年節商品的推廣，擴大地方文化與培力成果的能見度。今年端午節推薦的特色禮盒，從融合部落文化與養生概念的薑黃粽、結合傳統習俗與現代美學的文創禮盒，到充滿祝福寓意的造型包子禮盒，展現出多元培力單位深耕地方的創新能量與溫暖情感。高分署誠摯邀請民眾在端午佳節選購特色好禮，一同支持地方產業永續發展，感受來自高屏澎東地區最真摯的人情與文化魅力。更多端午好禮請至「社會經濟入口網」網站選購。