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▲中國海警船「3501」強行闖入我國東沙限制水域。（圖／海巡署提供）

中國海警再度越界！海洋委員會海巡署今（6）日指出，中國海警船與海洋調查船聯手闖入我國東沙水域，面對中方挑釁，我國海巡「彰化艦」不甘示弱，直接在海上廣播嚴正回嗆，「請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法！」根據海巡署掌握消息，昨（5）日上午8點多，中國海警船「3501」率先闖入東沙限制水域，我國「巡護九號」第一時間不畏挑釁，強勢併航監控並驅離，隨後由「彰化艦」接手持續進行貼身對峙。沒想到中方的小動作還沒完，今（6）日清晨06點28分，海巡署再度偵獲中國海洋調查船「海絲路6號」於東沙島東南方32.7浬航入東沙水域，面對中國一前一後夾擊，海巡署加派大型艦艇「高雄艦」緊急馳援，搭配東沙分隊CP-1025及CP-1082兩艘快艇，全力維護我國水域安全。驅離過程中，中方透過廣播稱「你方應該認清民族大義，台灣前途在於國家統一」，面對中方統戰言論，我國「彰化艦」回嗆「你們未經許可進入台灣水域，你們的行為恰好證明中國的和平是一個騙局，國際社會不會支持你們。請你們不要破壞和平，應該回去爭取民主，這才是你們報效國家正確的方法！現在請你立即轉向，儘速離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動」，此外，為了對中方展現強硬執法態度，海巡人員切換雙語，用英文再次強調「聽好了，中國海警，這是台灣水域，這不是你們的水域。你們不屬於這裡，立刻轉頭離開。」海巡署聲明，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有海巡署有權在東沙水域執法，中國接連侵擾，企圖製造對東沙海域擁有管轄權的假象，破壞台海和平穩定的現狀，更是兩岸及區域情勢的麻煩製造者，海巡署強烈譴責，強調我國海域主權不容許挑釁，未來持續採取一切必要手段，堅定遏止中國的無理行為，誓死維護我國海域安全。