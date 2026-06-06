輝達執行長黃仁勳昨（5）日結束在台灣的行程後，立即前往韓國。黃仁勳這次帶來的AI熱潮持續發酵，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，黃仁勳此行不僅展現親民形象，更透過實際行動向全世界介紹台灣，讓國際看見台灣的魅力與實力。
謝金河表示，黃仁勳結束台灣的行程，一連幾天，他造訪COMPUTEX展的攤位，平易近人地坐在地上喝啤酒，啃鷄塊，喝飲料，讓台灣民眾的心也跟著溶化。
最難得的是，黃仁勳成為平民美食的代言人，這幾天，你可以看到八德路王記肉粽大排長龍，四平街附近的霸王豬腳被人潮擠爆，花娘小館正努力在復興北路兄弟飯店附近開分店。
黃仁勳很盡情投入台灣的小吃美食，民眾也跟著搖滾起來，黃仁勳用他的真性情，正在向全世界說台灣的故事。
謝金河也點出，在台積電股東會上，魏哲家董事長也霸氣十足告訴大家：台積電會愈來愈好，大家可以繼續買進，他更是豪氣十足嗆三星十年之內要超車台積電是「做夢」！這個霸氣和信心，是幾十年台灣人身上消失的基因，非常難得。
謝金河指出，接下來，他倒想建議台積電可以撥出一些經費籌建一座台積電故事館，讓全球來到台灣的觀光客，除了看台灣的風景、美食、故宮之外，也能去體驗一下台積電從1987年以來建廠的故事，可以把舊機台、設備、無塵室、產線變成一座生動的觀光工廠，向全世界說台積電與台灣的故事！
謝金河表示，台積電為台灣寫下傳奇，台灣也要努力告訴全世界，台灣是一個卓越的國家！中國不斷打壓台灣，說台灣不是國家，台灣沒有總統，我們更要讓全世界看見台灣！
謝金河也點出，到目前為止，台灣的股市是世界第五，如果今年出口達9000億美元，台灣也會是世界第五大出口國，台灣今年的經濟成長率可能是兩位數的增長，再加上外𣾀存底，台灣早已是經濟大國。
此外，謝金河還認為，最近台灣還輻射出威力，過去一蹶不振的泰國股市，今年表現不錯，原來是泰達電、泰金寶-DR發揮威力。同樣是東恊國家，最近印尼、印度股市慘跌，他特別向印尼洪振榮請教，印尼到底發生什麼事？印尼的股匯雙殺，成了亞洲的特例。
謝金河最後也喊話，看到台灣的好，台灣人要珍惜，這是AI大浪帶來的空前際遇，台灣人要努力說好台灣的故事！
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最難得的是，黃仁勳成為平民美食的代言人，這幾天，你可以看到八德路王記肉粽大排長龍，四平街附近的霸王豬腳被人潮擠爆，花娘小館正努力在復興北路兄弟飯店附近開分店。
黃仁勳很盡情投入台灣的小吃美食，民眾也跟著搖滾起來，黃仁勳用他的真性情，正在向全世界說台灣的故事。
謝金河也點出，在台積電股東會上，魏哲家董事長也霸氣十足告訴大家：台積電會愈來愈好，大家可以繼續買進，他更是豪氣十足嗆三星十年之內要超車台積電是「做夢」！這個霸氣和信心，是幾十年台灣人身上消失的基因，非常難得。
謝金河指出，接下來，他倒想建議台積電可以撥出一些經費籌建一座台積電故事館，讓全球來到台灣的觀光客，除了看台灣的風景、美食、故宮之外，也能去體驗一下台積電從1987年以來建廠的故事，可以把舊機台、設備、無塵室、產線變成一座生動的觀光工廠，向全世界說台積電與台灣的故事！
謝金河表示，台積電為台灣寫下傳奇，台灣也要努力告訴全世界，台灣是一個卓越的國家！中國不斷打壓台灣，說台灣不是國家，台灣沒有總統，我們更要讓全世界看見台灣！
謝金河也點出，到目前為止，台灣的股市是世界第五，如果今年出口達9000億美元，台灣也會是世界第五大出口國，台灣今年的經濟成長率可能是兩位數的增長，再加上外𣾀存底，台灣早已是經濟大國。
此外，謝金河還認為，最近台灣還輻射出威力，過去一蹶不振的泰國股市，今年表現不錯，原來是泰達電、泰金寶-DR發揮威力。同樣是東恊國家，最近印尼、印度股市慘跌，他特別向印尼洪振榮請教，印尼到底發生什麼事？印尼的股匯雙殺，成了亞洲的特例。
謝金河最後也喊話，看到台灣的好，台灣人要珍惜，這是AI大浪帶來的空前際遇，台灣人要努力說好台灣的故事！