「國光女神」蘇心甯（LaLa）擁有32D、26、35前凸後翹的好身材，加上個性敬業又活潑，成為各大綜藝和談話節目爭相邀請的來賓，近來適逢畢業季，LaLa今（6）日在粉專透露女兒「萌妹」從高中畢業，並分享母女合影，愛女承襲媽媽美貌，充滿靈氣的制服照讓網友驚豔不已。
蘇心甯女兒高中畢業 唯美制服照曝光
蘇心甯表示，身為單親媽媽雖然很辛苦，但看著高中畢業的女兒，上台除了領畢業證書還拿下特殊貢獻獎，心裡只覺得自己真的是人生勝利組、幸福大贏家，曝光的照片，LaLa的獨生女萌妹一頭波浪長髮披肩，濃眉大眼、五官立體，穿著學校制服，別著畢業生胸花，外型相當標緻，宛如嫩版蘇心甯。
從愛女幼兒園、國小、國中到高中，18年來，蘇心甯不管多忙都沒有缺席萌妹的畢業典禮，「妳的每一個重要時刻，除了媽媽都在，還有好多愛妳的家人們」，LaLa表示，自己從來不是要把女兒養成大家口中的乖女孩，「我更希望妳成年後的未來～遇到不公平敢發聲！遇到傷害懂轉身！遇到低谷還能深深相信自己。」
蘇心甯對女兒說，進到成年人的世界裡，難免遇到各種莫名和不友善的攻擊，但她希望萌妹記得，無視惡意、拒絕內耗、推開情勒，千萬不要像媽媽一樣，當個只會吃悶虧的乖乖牌，「這18年來，謝謝妳陪著我成長，我們今天一起畢業了！未來的路很大，抱著夢想去飛吧！媽媽也會好好為自己而飛翔！」
蘇心甯母女像閨密 兩人一起罵渣男
蘇心甯和女兒的關係如同無話不談的閨密，她曾經分享母女倆會一起「大罵渣男與綠茶」，蘇心甯也相當支持女兒的夢想，不僅曾為了萌妹的學測與比賽投入大量心力與補習費用，更陪同女兒遠赴美國圓練舞夢，而萌妹也會像朋友般催促媽媽去交男朋友，兩人從生活瑣事到人生規劃都能彼此扶持，是演藝圈中令人稱羨的模範母女。
資料來源：La la 蘇心甯臉書
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蘇心甯表示，身為單親媽媽雖然很辛苦，但看著高中畢業的女兒，上台除了領畢業證書還拿下特殊貢獻獎，心裡只覺得自己真的是人生勝利組、幸福大贏家，曝光的照片，LaLa的獨生女萌妹一頭波浪長髮披肩，濃眉大眼、五官立體，穿著學校制服，別著畢業生胸花，外型相當標緻，宛如嫩版蘇心甯。
從愛女幼兒園、國小、國中到高中，18年來，蘇心甯不管多忙都沒有缺席萌妹的畢業典禮，「妳的每一個重要時刻，除了媽媽都在，還有好多愛妳的家人們」，LaLa表示，自己從來不是要把女兒養成大家口中的乖女孩，「我更希望妳成年後的未來～遇到不公平敢發聲！遇到傷害懂轉身！遇到低谷還能深深相信自己。」
蘇心甯對女兒說，進到成年人的世界裡，難免遇到各種莫名和不友善的攻擊，但她希望萌妹記得，無視惡意、拒絕內耗、推開情勒，千萬不要像媽媽一樣，當個只會吃悶虧的乖乖牌，「這18年來，謝謝妳陪著我成長，我們今天一起畢業了！未來的路很大，抱著夢想去飛吧！媽媽也會好好為自己而飛翔！」
蘇心甯和女兒的關係如同無話不談的閨密，她曾經分享母女倆會一起「大罵渣男與綠茶」，蘇心甯也相當支持女兒的夢想，不僅曾為了萌妹的學測與比賽投入大量心力與補習費用，更陪同女兒遠赴美國圓練舞夢，而萌妹也會像朋友般催促媽媽去交男朋友，兩人從生活瑣事到人生規劃都能彼此扶持，是演藝圈中令人稱羨的模範母女。
資料來源：La la 蘇心甯臉書