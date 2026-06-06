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▲ 先前股市大漲時，突然出現不少「少年股神」，甚至揚言辭職炒股。對此香蕉則呼籲：「股市越漲，越要小心暴跌⋯」（圖／香蕉王俊傑提供）

台指期夜盤今（6）日雪崩重挫3,006點，甚至一度觸及跌停，創下史上最大跌幅紀錄，讓不少股民對週一開盤焦慮萬分。藝人香蕉（王俊傑）5天前才發文透露在相對高點「小小出場」，稍早他接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露這波獲利約百萬；香蕉坦言雖然隱約預感到股市會崩跌，但沒料到單次跌幅會如此驚人，他也大方公開操作心法，強調自己「漲時不輕易清倉、大跌時先出場部分避險」，藉此防止連跌數日的重傷，以維持投資心態的平衡。日前台股指數強勢衝上 45,000 點大關，藝人香蕉 5 天前便在社群居安思危地發文：「現在抬頭已經看不到原訂的高點了！」他認為無論紙上富貴的損益再多，都必須時刻提醒自己「股市沒有永遠的上漲，要有能力應對」，因而選擇在相對高點小小出場。隨著昨日台灣記憶體類股一片綠油油、台指期夜盤更爆發崩跌，不少股民紛紛焦慮週一開盤情勢恐不樂觀。對此，香蕉受訪時透露先前出場獲利百萬，表示有預感股市會崩跌，但沒想到單次跌幅這麼大，他向記者表示：「崩都有設想過…漲時不太會出掉，我都是大跌時會出場掉一部分，以防連跌兩三天的痛。（如果）隔日大漲就小小量進場。」以維持心態平衡，並且對自己行為認同。先前股市大漲時，突然出現不少「少年股神」，甚至揚言辭職炒股，香蕉則呼籲：「股市越漲，越要小心暴跌…我只知道身邊永遠都要有吃飯錢，和每個月生活開銷不能動用。」提醒大家要做好風險控管。此外，香蕉也提到，先前經歷川普關稅戰與國際戰爭時，自己都沒有被「洗出場」，因此成功跟上後續的陡峭漲幅。有了過去的經驗，這次他選擇在相對高點稍微變現、讓自己安心。香蕉認為：「人只要還在市場，就有可能因為短期波動打平。」這些收益先變現，可以當成心安過生活的保障，也能作為未來的子彈，並計畫將這筆資金視為後續分批進場的籌碼。