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器官捐贈杜絕私下仲介 衛福部：台灣絕對禁止

器捐不只是善意 器捐病主中心：是生命教育一部分

每年6月19日是台灣「器官捐贈紀念日」，但傳統「留全屍」觀念、家屬決策壓力等，讓器官捐贈的下一步需要走得奮力而艱辛。衛福部醫事司司長劉越萍分享，近年因為中國部分器官買賣新聞影響，導致台灣器官捐贈的人數確實有往下，但國內絕對禁止器官買賣，「這在台灣絕對不可能發生。」財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（6）日舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，盼能邀請社會大眾一同思考生命自主與愛的延續。根據衛福部資料統計，病人自主權利法上路後，今年預立醫療註記已有1萬8864人；器官捐贈註記則有1萬4925人。近10年數據來看，自2016至2025年，捐贈器官總人數約800至1000人，其中大愛捐290人至416人；最高峰落在2023年416人。劉越萍指出，器官捐贈會聚焦大愛捐贈的部分。她說明，近一、兩年受到中國器官買賣捐贈的新聞影響，捐贈人數也下滑。劉越萍說，即便新創的科技、再生醫療方式的協助，但最穩定的方式仍是器官移植。不過，換肝名醫陳堯俐過去多次仲介患者前往中國接受「器官移植」，近日遭廢止醫師證書。要如何杜絕私下仲介，劉越萍說，除了透過醫事司、健保署也會進行勾稽，因為使用海外移植，就會用抗排斥藥，若在台灣沒有移植紀錄，基本上醫院就會確認其移植歷程，即可杜絕。劉越萍表示，台灣是一個人權國家，「我們絕對禁止器官買賣、仲介的發生」，但若中間有灰色地帶，利用這次機會讓這件事更清楚。衛福部常務次長莊人祥則說，當一個人願意表達器官捐贈意願，或支持家人的器官捐贈，代表的不只是善意，更是對醫療專業與制度的信任，衛福部將持續優化相關制度與流程，讓民眾更安心理解生命自主的選擇，讓每一份愛都能被妥善珍惜。器捐病主中心董事長李明哲表示，推動器官捐贈，不只是醫療議題，更是生命教育的一部分。他指出，當社會願意更自然地談論生命、自主選擇與善終，便更有機會讓器官捐贈成為愛的延續，而不是困難時刻倉促面對的陌生決定。