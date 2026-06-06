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民眾黨主席黃國昌發行新書，昨（5）日舉辦新書發表會，提及在2019到2020年時，時代力量面臨退黨潮，還遭到民進黨打壓，對此，柯文哲前攝影官潘俊霖在臉書發文，火大開嗆黃國昌「鬼扯」，直言時代力量當年是因為黃國昌自己的內部問題，才導致出走潮，並非外界打壓，痛批當年黃國昌帶領的時代力量，選戰結果是「輸給我一個網路社團柯粉俱樂部」，直指是黃國昌自己無能。黃國昌日前提到，2019年曾找上前北市府社會局長許立民打探柯文哲是否組黨，得知不會後認為時代力量機會來了，不過，潘俊霖表示，柯文哲早在創黨前，就已經把時代力量當成假想敵，曾在車上對他親口說過，要對黃國昌實施「養、套、殺」策略。他回憶2019年的關鍵轉折，當時柯文哲早已打算參選總統，因為民眾黨立案來不及，他便利用自己一手打造的「柯粉俱樂部」作為組織戰基礎，規劃了全台灣超過2000個連署點，並直接向柯文哲一人匯報。柯文哲最終沒登記參選，隨後蔡壁如策劃成立民眾黨，但當年這個沒有總統候選人當母雞的政黨，憑藉著「柯粉俱樂部」打下基礎，一舉拿下五席立委，成為台灣第三大黨。潘俊霖痛批，當年黃國昌身為「關燈手」，反紅媒卻又不敢跟藍營合作，內部爆發出走潮，最後整個政黨的戰力，連一個網路社團都比不上，如今卻把歷史扭曲成被民進黨打壓，直言「黃國昌把自己的無能，說成民進黨打壓，笑死人」，認為黃國昌的談話內容，根本都是鬼扯。