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▲活動代言人安芝儇手持硃筆為龍舟點睛，祈願風調雨順、賽事圓滿成功。（圖／高市府運發局提供）

▲龍舟完成點睛後昂首蓄勢，象徵各路勁旅齊聚愛河，競逐龍王寶座榮耀。（圖／高市府運發局提供）

「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」將於6月19日起一連三天在愛河水域盛大登場。今（6）日高市府遵古禮儀式舉行龍舟點睛儀式，祈求活動圓滿順利。具有悠久歷史的高雄端午龍舟賽，人數與隊伍數再創新高，吸引近192支隊伍、超過4,000位龍舟好手，共角逐新臺幣120萬元的總獎金。今年國際友誼賽韓籍啦啦隊員安芝儇首度加入由市長領軍的高雄隊一同參賽，將與國際駐高勁旅一較高下。高市府運發局長侯尊堯表示，近年高雄端午龍舟賽已成功創造賽事品牌，報名隊伍數每年創新高，今年增加32隊，更吸引駐台代表處組隊參加。每年皆有超過20萬的遊客到訪愛河觀看龍舟，不只賽事精彩，周邊活動更是豐富多元，希望連假三天全國民眾到高雄看龍舟、過端午。今年賽事精彩程度堪稱歷年之最，其中最受矚目的「大型傳統龍舟公開組」，單一組別總獎金就高達20萬元，已吸引日月光、中鋼、健身工廠及海軍官校等實力堅強的勁旅參賽；為鼓勵多元參與並落實運動平權，今年特別將競技小龍女子組總獎金提高至12萬元，縮小與男子組獎金差距；另設有自強組、新住民組、40+組及國中組等組別，擴大參與對象，落實龍舟全民運動理念。除精彩賽事外，運動發展局也規劃一系列周邊活動。19日開幕典禮邀請紙風車劇團於228和平紀念公園演出，20日晚間安排皮影戲展演；19日至21日期間，河東路及河西路兩岸設有文創市集。此外，還有親子龍舟體驗、運動闖關、立蛋與綁香包等文化體驗活動，以及飛馬燈與「鰲躍龍翔」主燈燈光秀，內容豐富、精彩可期。