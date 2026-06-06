我是廣告 請繼續往下閱讀

▲下週二起台灣受到滯留鋒面影響，一路降雨至周五，水氣豐沛。（圖／中央氣象署提供）

午後暴雨來了！氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲。06日下午至06日晚上南投縣山區今天（6日）低氣壓或熱帶性低氣壓逐漸遠離，整體雨勢較昨日趨緩、空檔增加，不過各地仍有零星降雨出現的機率，尤其西半部山區仍易有較大雨勢，降雨機率高，外出建議仍要攜帶雨具備用；氣溫方面，大致也都回溫一些，臺灣各地高溫普遍為29至33度，低溫約24至26度。周日臺灣位於低壓帶內，天氣不穩定，中南部有雨、午後局部雷陣雨；下周一降雨範圍逐漸增加；下週二起台灣受到滯留鋒面影響，一路降雨至周五，水氣豐沛，西半部及東北部地區及東部、東南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨。