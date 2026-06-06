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▲ 市長黃偉哲也特別邀請嘉義市長黃敏惠到場助陣，期盼將府城特色美味直送嘉義。（圖／南市府提供）

「味聚府城 漫食台南」優質農產展售活動週末在遠百嘉義登場，今（6）、明（7）兩日將有15個特色攤位，包括鳳梨、芒果、蝴蝶蘭及各式特色農產，同時捐贈台南鳳梨給伊甸基金會等公益團體品嘗，結合農產行銷與公益關懷，打造城市交流與食農體驗兼具的展售活動。黃偉哲今（6）日特別前往嘉義市出席開幕式，並邀請嘉義市長黃敏惠共同出席，現場品嚐台南在地美食，兩人體驗削鳳梨，品嘗九層粿、碗粿等傳統小吃，並歡迎嘉義的朋友一同欣賞蘭花展覽、體驗米食文化，感受台南豐富多元的農業特色與在地風味。黃偉哲表示，台南市政府持續透過展售活動及多元通路協助農民拓展市場。目前正值鳳梨產季，而全國產量第一的芒果也即將上市，希望藉由展售讓更多消費者品嚐到台南優質農產。他也指出，除了水果之外，台南蘭花產業表現同樣亮眼，蝴蝶蘭產量約占全台二分之一，展現台南農業多元發展實力。感謝嘉義市政府及遠百團隊支持，共同行銷台南農特產品，也歡迎民眾踴躍選購，以實際行動支持農民。今天活動現場除展售「玉井之門」、「春歸梅嶺」、「合口味肉乾」、「鹽水農會」、「黃金泡菜」、「蜂和小鎮」、「大水缸」、「國基漁場」等特色品牌外，亦安排精彩展演活動，並辦理鳳梨公益捐贈儀式，由台南市政府與遠東百貨共同捐贈優質台南鳳梨予伊甸基金會等公益團體，將農產化為愛心，傳遞社會溫暖。此外，遠百嘉義館內亦同步推出多元展區，包括蘭花展與「台南後壁無米樂攝影作品展」（展期自115年6月5日至6月28日），並由在地品牌「芳榮米廠」展售米禮盒及現做米食，同時開放現場預購。活動期間更推出限量打卡兌換「芳榮米廠碗粿」，每日限量100份，兩日共計200份，送完為止。為回饋民眾支持，展場也規劃多項限時好禮，包括打卡兌換棒棒糖、「滿額禮」兌換茄芷袋小零錢包（每日限量200份），以及單日累計消費滿3,000元即可參加高階加碼禮，兌換台南人氣吉祥物「魚頭君吊飾」或「菜奇鴨吊飾」，數量有限，送完為止。