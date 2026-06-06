我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖克里斯多福籍寶瓶星號油輪在高雄彌陀西南方海域機艙進水棄船，台南海巡隊巡防艇將9名船員救起。(圖／海巡署台南海巡隊提供)

▲台南海巡隊巡防艇靠泊寶瓶星號油輪，海巡人員將9名船員救起。(圖／海巡署台南海巡隊提供)

▲台南海巡隊巡防艇靠泊寶瓶星號油輪，海巡人員將9名船員救起。(圖／海巡署台南海巡隊提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署台南海巡隊4日晚間據報，聖克里斯多福籍寶瓶星號(AQUARIUS)油輪於晚間21時58分，在高雄市彌陀西南方海域，因斷軸機艙進水嚴重，宣布棄船，乃派出PP-10093巡防艇前往救援，將9名船員全數救上巡防艇載回隊部，並提供溫暖的安置與照顧。海巡署艦隊分署台南海巡隊隊長賀華傑表示，艦隊分署台南海巡隊接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，在高雄彌陀西南方海域有一艘聖克里斯多福籍寶瓶星號(AQUARIUS)油輪，因斷軸機艙進水嚴重，宣布棄船，船上9名船員待援，請求派遣巡防艇前往救援。賀華傑說，台南海巡隊據報後，即派遣線上巡邏PP-10093巡防艇頂著惡劣海象趕往現場，當時海象為偏南轉西南風，風力5至6級，雷雨區陣風8級，浪高2至3公尺，中浪，當PP-10093巡防艇抵達通報海域時，發現寶瓶星號(AQUARIUS)油輪因為船艉艉軸斷裂，致造成機艙進水，船員已施放救生筏準備棄船逃生。PP-10093巡防艇海巡人員見狀，立即展現精湛的操船技術，實施併靠，順利將驚魂未定的船員全數安全救援上艇，目視均無外傷狀況，乃將9名船員全數救上巡防艇載回隊部，並提供溫暖的安置與照顧。賀華傑指出，聖克里斯多福籍寶瓶星號(AQUARIUS)油輪目前由交通部航港局南部航務中心聯繫拖船協助拖帶至安全水域，該油輪船上自用柴油約12至13噸、潤滑油約200公升，引擎燃油閥已關閉，現場亦由海巡艇在旁監控，暫無翻覆危機。賀華傑呼籲，海象瞬息萬變，於海上航行務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員定會於第一時間趕赴現場救援，協助確保民眾生命財產安全。