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▲統一獅林子豪（右）對平鎮高中學長徐若熙打擊有印象，並指出學長的反方向攻擊能力滿強的。（圖／記者葉政勳攝）

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，將在明（6）日中午13點先發交手中央聯盟勁旅橫濱DeNA星隊，由於是客場作戰，徐若熙將解鎖進入職棒後的「初次打擊」。不少中職選手對徐若熙在高中時期的打擊沒印象，唯獨統一7-ELEVEn獅林子豪有印象，他表示，「印象中他打反方向滿強的，有打出安打。」徐若熙明日將在兩聯盟交流戰先發交手橫濱DeNA星隊，由於是客場作戰，徐若熙將站上打擊區、擔任打者，這是徐若熙進入職棒後首度上場打擊。徐若熙在就讀新明國中時期，不僅是投手，游擊守備能力也相當出色，不過升上平鎮高中後，徐若熙鮮少擔任打者。今日在大巨蛋的媒體詢問獅隊張翔、悍將戴培峰、董子恩等平鎮校友，都表示對徐若熙打擊沒什麼印象。不過獅隊林子豪記憶力超強，不僅看過徐若熙打擊，還記得是2017年巨人盃青棒賽，「他那時很瘦，打擊比較沒有力量，印象中他打反方向滿強的，有打出安打。」不過在那之後，林子豪就沒看過徐若熙打擊，「他平常也比較少練打。」為何會記得徐若熙有上場打擊？林子豪表示，對2017年巨人盃比賽印象深刻，「我記得是4強賽，陳致均敲全壘打，好像是對王彥程。」最終在該屆賽會，平鎮不敵南英商工，拿下亞軍，穀保家商與三信家商並列第4名；該屆陳致均奪下全壘打、打擊雙冠王，郭天信奪下功勞獎，洪紹恩榮獲投手獎。