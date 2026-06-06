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總統賴清德今（6）日出席新北市嘉義同鄉會活動，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人同台，賴清德致詞時向大讚蘇巧慧，不但立院表現一流，更長期服務新北，獲得基層一致好評，因此他相信新北市長的最好人選就是蘇巧慧，呼籲在場民眾一同支持。新北市嘉義同鄉會於今舉行會員代表大會，場面相當盛大，包含賴清德出席致詞，嘉義縣長翁章梁、蘇巧慧、嘉義縣長參選人蔡易餘、嘉義市長參選人王美惠，以及立委林淑芬、吳秉叡與諸多新北市議員及參選人也出席。賴清德表示，他對新北市有一份真心的感情，希望新北市作為人口最多的縣市，應該要對未來台灣的整體發展可以貢獻更大的力量，讓新北市、甚至整個國家都可以一起進步，也因此他相信帶領新北進步的最好人選就是蘇巧慧。賴清德指出，蘇巧慧不但是留美法律碩士，在立法院表現一流，更長期服務新北，獲得基層一致好評。賴清德也分享他過去參與過蘇巧慧的Podcast節目《水獺媽媽巧巧話》，擔任特別嘉賓「阿德叔叔」，和「水獺媽媽」蘇巧慧一起說故事；他強調，大家都說市長就是地方父母官，而父母官要做成功的第一個條件，就是要深得民心，他相信蘇巧慧一定可以獲得新北市民認同，也期盼未來若蘇巧慧順利當選新北市長，繼續帶領新北脫胎換骨。蘇巧慧表示，他誠心誠意感謝嘉義人對他的疼惜和支持，因為有嘉義人團結的力量，他才能和大家一起讓新北更好，也期盼今年年底能繼續得到嘉義人的支持。他指出，過去人家說，台北縣、新北市是「在地人的好地方，出外人的新故鄉」，他相信每一位縣長、市長都是用這種心情在照顧，因此他也很感謝出身嘉義的侯友宜市長，在這八年和劉和然副市長、新北市政府團隊，將新北市的基礎建設又再向前推進一步。蘇巧慧說，市政就是一棒接一棒，希望未來有機會，能夠在未來的四年帶著這座城市和所有鄉親一起打拚，並且進一步推動城市行銷，打造新北的城市品牌。他強調，他是這次選舉第一位提出具體政見的新北市長候選人，也和新北市議員們陸續推出「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」，還有「三大毛小孩政見」，「新皇冠海岸」與「鑽石山城」等觀光政策，相信新北不會是台北的衛星，因為新北29區每一區都有故事，每一區都有特色，未來他會繼續努力，讓每一區都可以像星星一樣閃亮，「我會讓新北成為一片星河，讓嘉義的光榮在新北一樣閃耀」。