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花旗認為就業強勁只是暫時現象

花旗過去預測紀錄亮眼

美股5日迎來「黑色星期五」全面重挫，費城半導體指數單日暴跌10.26%，創下自2020年3月新冠疫情以來最大單日跌幅，市值蒸發約達1.3兆美元。美股暴跌的主要原因之一是最新公布的5月非農就業數據，遠遠優於市場預期，讓外界轉向認為聯準會（Fed）將採取升息。不過，花旗集團（C-US）經濟學家仍維持聯準會今年會降息3次的預測，成為華爾街唯一相信聯準會降息的最後鴿派。花旗經濟學家的理由是，就業強勁僅是暫時現象，未來3個月內會趨於疲軟，屆時市場的降息呼聲再起，聯準會就可順勢而為。美國勞工部5日公布，5月新增非農就業達17.2萬人，遠高於市場預估的8萬人，就業市場超乎預期的熱，外界判斷聯準會將把工作鎖定在對抗通膨，這也意味著聯準會將升息並採取緊縮。在此狀況下，華爾街主要投行幾乎全都放棄之前的降息預測，但花旗銀行堅持己見，化身多軍最孤獨的聲音，依舊預期聯準會今年會降息3次。花旗首席美國經濟學家霍倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）表示，強勁5月非農就業報告確實會讓聯準會聚焦於通膨，而非就業市場下行的風險，但是，霍倫霍斯特認為未來3個月內就業市場將會趨於疲軟，屆時市場將重新定價降息的可能性，花旗維持聯準會將在今年9月、10月、12月各降息25個基點的預測。之前同樣預期聯準會今年會降息的高盛，最新報告已經棄守，轉向認為聯準會並沒有降息的急迫感。在伊朗戰爭造成國際能源市場波動、推升油價後，其他投行大多早已撤銷降息預測，如今只剩花旗不受影響。值得注意的是，花旗過去在預測聯準會行動上相當突出，去年花旗準確猜中聯準會降息三次、每次1碼，而當時大部分投行保守預期聯準會將按兵不動，最終結果證明花旗才是對的。聯準會具有應對通膨和調節就業的雙重使命，天秤該如何擺、重點會朝向哪一側傾斜，備受外界關注。