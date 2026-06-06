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小S在姊姊大S過世一年多後，逐漸走出陰霾並於今年4月回歸螢光幕。今（6）日她在IG分享了五張泛黃的珍貴舊照片，回憶起國中時期瞞著媽媽想和大S去日本追星，結果最後跟阿嬤同遊日本的往事，感嘆就連大S還在雪地中跌倒的畫面，如今都還很清晰可見，更表示自己最近常常留言給姊姊，感嘆：「很多事情只有妳懂」，真摯的情感讓無數網友為之動容。小S回憶姊妹倆的國中時代，當時她們瘋狂迷戀日本天團「SMAP」與「光源氏」，為了能一睹偶像風采，兩人竟然瞞著媽媽，偷偷向旅行社報名了日本旅行團。不料因為兩人都未滿18歲，旅行社隨後致電家長確認，導致這場秘密計畫當場曝光，媽媽得知後更是大發雷霆。不過，媽媽氣消後想出了折衷辦法，要求她們必須帶著阿嬤同行才准出國，姊妹倆為了追星立刻答應。抵達日本後，兩人一度脫隊直奔電視台尋找偶像，最後卻撲了個空，只好認命地陪著阿嬤跟隨旅行團走完接下來的行程。這趟意外成行的旅程，也成為祖孫三人唯一一次共同出國的珍貴回憶。小S也特別透露了照片背後的逗趣插曲，當時大S在雪地上不小心狠狠滑倒，摔得動彈不得且痛到眼淚直飆。沒想到阿嬤見狀立刻拉起大S，並用力往她的屁股拍了三下安慰說「沒事啦，拍一拍就好」。讓一旁的小S忍不住想笑，而大S事後也忍不住向妹妹埋怨阿嬤力大無窮，反而讓她痛上加痛。如今回看這些清晰的畫面，小S感性地向在天堂的姊姊喊話，開玩笑說大S現在終於可以親自向阿嬤抱怨當年真的很痛。小S也坦言，最近經常傳訊息留言給大S，因為生命中有很多事情只有姊姊能懂，雖然現在再也聽不到回應，但只要能對大S訴說心聲就已經很滿足，並深情告白會永遠愛著姊姊。