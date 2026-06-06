夏天高溫來襲，不少人為了降低室內悶熱感，開始尋找各種隔熱方法。一名網友分享，家中次臥與樓梯平台長期受到西曬影響，即使晚上開冷氣仍感覺降溫效果有限，因此嘗試使用近年討論度頗高的「液態隔熱紙」。原本抱持半信半疑態度，沒想到實際塗抹一週後，明顯感受到窗邊熱度下降，冷氣也不必開得太低。貼文曝光後吸引大批網友討論，更有過來人分享搭配遮光窗簾效果更佳。而YouTube頻道「宅水電」也曾實測證實，隔熱紙確實能有效降低玻璃吸熱速度，溫差最高達11度，能有效改善室內高溫問題。
西曬房太熱受不了！實測液態隔熱紙超意外：竟不是智商稅
近日一名網友在Threads上發文分享，家中次臥與樓梯平台的窗戶長期受到強烈日曬影響，尤其樓梯位置不易安裝窗簾，每到夏天蓄熱問題特別明顯，甚至連冷氣都感覺吹不太涼。為了改善情況，他決定在炎夏到來前實測近來頗受討論的液態隔熱紙，沒想到竟真的不是智商稅。
原PO坦言，原本對液態隔熱紙的效果抱持懷疑態度，但因價格不高，決定買來試試看。實際塗抹約一週後，他發現用手接近窗戶時，熱度似乎真的減少不少，尤其房間有開冷氣時感受更加明顯，不需要將溫度調得太低就能維持舒適環境，「看測試是說平均降溫4至6度，希望到夏天更熱也扛得住！」
貼文曝光後立刻引發不少網友討論，許多人第一次接觸這類產品，紛紛留言表示驚訝，「第一次看到這種酷東西」、「我想了一百種方法來解決日曬的問題，結果竟然靠一張紙就好了」、「沒看到這篇，還真的會以為是智商稅」、「好讚，我房間的窗戶很需要，我現在坐在書桌旁邊都快融化」。
另外也有實際使用過的網友透露，「這個真的好用，我房間窗戶朝東，早上都熱到爆炸，有塗的窗戶比較不熱再搭配98%遮光窗簾效果更好，至少早上不會被6點就被熱醒。」
西曬房救星！專家實測認證：溫差最高達11度
事實上，YouTube頻道「宅水電」過去也曾針對隔熱紙進行實測。影片指出，每到夏季，許多人只要感受到悶熱就會不停開冷氣，導致電費節節攀升；若安裝厚重窗簾又可能影響採光與視野，尤其現代大樓大量採用玻璃設計，更容易讓熱能進入室內，因此隔熱紙便成為不少人的選擇。
影片中的案例住宅雖然面北，但由於清晨陽光會直接照進客廳與主臥室，導致室溫快速上升，因此屋主希望透過隔熱紙改善問題。同時也要求保留採光、不影響視野且避免產生過度反光，因此業者特別挑選適合產品，貼上後雖略帶濾鏡效果，但整體視覺幾乎與原本玻璃無異。
透過紅外線儀器測試發現，未貼隔熱紙的玻璃在加熱後溫度迅速攀升，而貼有隔熱紙的玻璃升溫速度明顯較慢，約30秒後雙方溫差達11度。實際安裝於住宅後，「宅水電」師傅也坦言，相較於施工前中午時熱到流汗的狀況，貼上隔熱紙後待在客廳內感受舒適許多，顯示對降低室內熱感確實具有一定效果。
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近日一名網友在Threads上發文分享，家中次臥與樓梯平台的窗戶長期受到強烈日曬影響，尤其樓梯位置不易安裝窗簾，每到夏天蓄熱問題特別明顯，甚至連冷氣都感覺吹不太涼。為了改善情況，他決定在炎夏到來前實測近來頗受討論的液態隔熱紙，沒想到竟真的不是智商稅。
原PO坦言，原本對液態隔熱紙的效果抱持懷疑態度，但因價格不高，決定買來試試看。實際塗抹約一週後，他發現用手接近窗戶時，熱度似乎真的減少不少，尤其房間有開冷氣時感受更加明顯，不需要將溫度調得太低就能維持舒適環境，「看測試是說平均降溫4至6度，希望到夏天更熱也扛得住！」
另外也有實際使用過的網友透露，「這個真的好用，我房間窗戶朝東，早上都熱到爆炸，有塗的窗戶比較不熱再搭配98%遮光窗簾效果更好，至少早上不會被6點就被熱醒。」
西曬房救星！專家實測認證：溫差最高達11度
事實上，YouTube頻道「宅水電」過去也曾針對隔熱紙進行實測。影片指出，每到夏季，許多人只要感受到悶熱就會不停開冷氣，導致電費節節攀升；若安裝厚重窗簾又可能影響採光與視野，尤其現代大樓大量採用玻璃設計，更容易讓熱能進入室內，因此隔熱紙便成為不少人的選擇。
影片中的案例住宅雖然面北，但由於清晨陽光會直接照進客廳與主臥室，導致室溫快速上升，因此屋主希望透過隔熱紙改善問題。同時也要求保留採光、不影響視野且避免產生過度反光，因此業者特別挑選適合產品，貼上後雖略帶濾鏡效果，但整體視覺幾乎與原本玻璃無異。