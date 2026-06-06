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▲林暄穎雖然因為雅方冰品包裝商標的簡體字風波，遭到酸民攻擊，但此事件也讓她更被大眾認識。（圖／記者林柏年攝）

▲林暄穎（右）與自稱「喜歡香菜是刻在骨子裡」的女生（左）開心合照。（圖／記者林柏年攝）

▲林暄穎（中）今天是替友人的甜點快閃店站台，自己也有想開甜點店的計劃。（圖／記者林柏年攝）

「雅方千金」林暄穎（Julia Lin）之前因為冰品的包裝上繁體字、簡體字混用，挨批「中國化」使部分網友揚言拒買，她出面說明後又因為「大陸」兩字繼續遭酸民攻擊。今（6）日她獻出一日店長初體驗，為友人的甜點快閃店站台，吸引不少粉絲圍觀。她坦言不會讓自己心情被影響，今日的場面比她預期還熱烈，面對鏡頭忍不住露出微笑。林暄穎透過短影片幫自家品牌行銷，在年輕族群之間成效顯著，不但不到2個月內就讓雅方冰品營收成長近3成，自己的IG也有破39萬追蹤者。她今天出席活動時，除了眾多粉絲迫不及待和她互動，路過的行人也都認出她是「雅方千金」，之前的風波雖然不愉快，卻讓她更被大眾熟知，她也表示自己不會讓不開心的事影響太久，會盡量排解。在國外學的就是甜點製作，林暄穎表示未來也有開甜點店的計劃，今天站台的這家店是友人們的事業，她只有聯名推出香菜牛奶花生甜點，裡面用的花生醬和雅方香菜牛奶花生雪糕使用的是同一款，外面覆蓋滿滿的香菜，不僅外觀搶眼，口味也很有特色，她自己是香菜的愛好者，現場也吸引不少嗜吃香菜的人，還有個女生自稱「喜愛香菜是刻在骨子裡」，最終如願獲得林暄穎親手加料的甜點。儘管林暄穎現在逐漸接手家族事業，主要是行銷雅方的冰品與羊肉爐，但她一直想開甜點店、展現學習成果，坦言自己從小就對甜點很感興趣，更是標準的「有另一個專吃甜點的胃」，至於糖分攝取太多，如何維持曼妙的體態，她笑道：「不要一次吃太多，新品研發過程中試吃也是少量，不會一次吃完。」看到之前跟朋友在討論的甜點快閃店，今天真的落實，她心情頗為愉悅，把之前的風波拋在腦後。身為公眾人物，很難避免被捲入風波，林暄穎表示會平常心面對。隨著台股指數飆破45000點，她不諱言有金融商品上的投資，但不會每天盯著最新行情，是有經理人員代為操作，一段時間來報告賺賠成果。今日台期指數夜盤下滑創單日紀錄，許多股民憂慮週一股市開盤會崩跌，她對此倒是沒有太過憂慮，也是很平常心在面對，她接下來還會在本月19日再出席這間甜點快閃店的一日店長活動。