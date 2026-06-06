不少人洗完澡、游泳後，總習慣拿棉花棒掏耳朵，甚至有人將清耳屎視為一種紓壓日常。不過，耳鼻喉科黃聖凱醫師提醒，耳屎其實不是髒東西，本身具有保護作用，若沒有耳悶、聽不清楚、疼痛或發炎等不適症狀，通常不需要特別清理；反而過度清潔、天天用棉花棒深挖，可能讓耳道皮膚受傷，形成越挖越癢的惡性循環。

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耳屎不是髒東西！醫師：其實有保護作用

許多人好奇，是否可以掛耳鼻喉科，請醫師幫忙清耳屎？黃聖凱醫師表示，站在醫師立場，可以協助處理，若耳屎好夾，門診就能清除；若耳屎太硬、太黏或位置較深，也可能先開藥水，讓耳屎軟化後再回診處理。不過，黃聖凱醫師強調，耳屎其實可以不用刻意清理，因為耳屎本身也算是一種保護機制。如果有小蟲或異物進入耳道，耳屎可形成阻擋，避免異物一路跑到耳道深處，甚至傷到耳膜。

▲黃聖凱醫師提醒，棉花棒若使用方式錯誤，可能把耳屎越推越深，讓原本可以自然排出的耳屎被塞到耳道內側。（圖／取自photoAC）
▲黃聖凱醫師提醒，棉花棒若使用方式錯誤，可能把耳屎越推越深，讓原本可以自然排出的耳屎被塞到耳道內側。（圖／取自photoAC）
什麼情況才需要清耳屎？

黃聖凱醫師指出，真正需要清耳屎，多半是已經出現不舒服症狀，例如耳屎堵住耳道，造成耳朵悶、聽不清楚；或是耳朵開始癢、痛、發炎。特別是游泳後，若水進入耳道，耳屎長時間泡在裡面，可能導致發炎、腫脹，進一步引起疼痛與不適，這時就建議就醫處理。

需要清耳屎的常見狀況包括：

▪︎耳朵悶住、聽不清楚
▪︎耳朵明顯搔癢或疼痛
▪︎耳道發炎、腫脹
▪︎游泳或洗澡後進水，引發不適
▪︎耳屎太硬、太黏、太多，自己無法處理

天天用棉花棒掏耳朵？小心越挖越癢

黃聖凱醫師提醒，耳道皮膚和黏膜其實相當敏感，若經常挖耳朵，可能造成皮膚受傷，也會讓耳道原本的皮脂腺保護變少。他指出，臨床上很常看到病人因為掏耳朵導致耳道受傷，「通常不挖耳朵的人都不會癢，每天挖耳朵的人，耳朵反而會越來越癢。」一旦耳道受傷，患者會因為癢而繼續抓、繼續挖，結果傷口更嚴重，形成「越癢越挖、越挖越受傷」的惡性循環，嚴重時可能出現流膿、發炎，甚至蜂窩性組織炎。

黃聖凱醫師提醒，棉花棒若使用方式錯誤，可能把耳屎越推越深，讓原本可以自然排出的耳屎被塞到耳道內側，反而造成堵塞。若棉花棒品質不佳或使用時太用力，也可能發生棉花棒頭卡在耳朵裡的情況。

耳朵癢怎麼辦？醫師：先別急著伸進去挖

如果耳朵覺得癢或悶，黃聖凱醫師建議，可以先輕壓耳朵外側，或觀察是否只是短暫不適，不需要一感覺癢就立刻深入耳道清理，但若耳朵持續悶、癢、痛，或已經出現聽不清楚、流膿、發炎等狀況，就不要自行硬挖，應到耳鼻喉科交由醫師檢查處理。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...