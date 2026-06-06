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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期訪問南韓，首度挑戰錄製綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與有「國民MC」之稱的劉在錫同框，消息曝光後掀起熱議，被笑稱這是史上最貴同框，讓韓網直呼「2兆韓元主持人加2000兆韓元（約台幣5兆）企業家組合終於實現了。」《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目組今（6）日公開錄影現場照片，只見黃仁勳穿著招牌黑色皮衣現身，與劉在錫並肩坐在板凳上，還自然地將手搭在對方肩膀上，兩人對著鏡頭燦笑，而這也是黃仁勳首次出演韓國綜藝節目，消息一出便吸引網友關注。除了接受訪談外，黃仁勳還在節目中展現不同於科技領袖的活潑一面，預告畫面中，他跟著動畫電影《獵魔女團》主題曲〈GOLDEN〉開心擺動身體、揮舞雙手，模樣相當投入，超像阿北跳廣場舞的畫面笑瘋許多粉絲。根據了解，黃仁勳在節目中將分享自己的成長故事，從年少時期在餐廳打工洗碗，到創立輝達並帶領公司成為全球AI浪潮核心企業的心路歷程，他也預計談及AI產業發展趨勢，以及未來人才應具備的能力與競爭力。本集《劉QUIZ ON THE BLOCK》預計於6月10日晚間在韓國播出，台灣觀眾則可於隔日透過friDay影音收看，開播前就已經掀起許多關注。