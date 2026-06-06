我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒富邦悍將今（6）日持續作客臺北大巨蛋，踢館統一7-ELEVEn獅，原本推出日籍投手鈴木駿輔先發，但開賽後站上投手丘的卻是江國豪，根據聯盟紀錄，鈴木先發一球未投就退場，是史上第5人，江國豪在紀錄上是第2任投手。悍將前役在7局上攻下6分，以6：2逆轉擊退獅隊，終止近期的3連敗。今日持續作客大巨蛋，推出日籍投手鈴木駿輔搶勝，不過開賽後，走上投手丘的卻不是鈴木，而是本土投手江國豪，對此悍將球團表示，「因先發投手鈴木駿輔於熱身過程中右手中指手指外傷無法出賽，臨時更換先發投手江國豪。」根據聯盟紀錄，鈴木一球未投就退場，是中職史上第5人，1999年獅隊林朝煌因賽前練習受傷改由洋投雷米茲（Luis Ramirez）接替先發，為史上第1人；第2次是2016年Lamigo桃猿洋投泰霸（Mitchell Talbot）因胃不舒服，臨時由洋投拿威（Efrain Nieves）接替。第3次為2019年獅隊洋投羅里奇（Josh Roenicke）賽前身體不適，由王玉譜接替投球；最近一次是2023年樂天桃猿洋投霍爾（Brooks Hall）因身體不適，陳鴻文緊急接替投球。值得一提的是，1999年與2016年的臨時後，球隊最終都贏球，2019年、2023年則是輸球。