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▲鈴鹿賽道樂園10週年重磅賽事「鈴鹿卡丁大賽 MSC 10th 」即日起至6/30率先展開海選賽。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

▲高雄大立A館2F的adidas同步推出全新國家隊系列球衣。（圖／高雄大立提供）

端午連假與世界盃足球賽熱潮接續而來，百貨業者推出好吃好玩好買活動吸引消費者。適逢鈴鹿賽道樂園來台10週年，SKM Park Outlets 高雄草衙規劃一系列精彩活動，從熱血卡丁車賽事、主題佈置到館內會員回饋，打造從樂園延伸至商場的完整玩樂體驗。高雄大立推出「夏日足球趣味競賽」，邀請大小朋友一起感受足球運動魅力。鈴鹿賽道樂園10週年重磅賽事「鈴鹿卡丁大賽 MSC 10th 」即日起至6/30率先展開海選賽，邀請全台卡丁車好手挑戰速度極限，爭奪冠軍10萬元獎金。除了賽事外，鈴鹿賽道樂園也同步推出多項限定優惠與活動，包含單人全日暢遊票，平日13:00前購買雙人全日暢遊票可享優惠價。此外，於10週年主題打卡點拍照並分享至IG 標註官方帳號，即可免費搭乘摩天輪乙次，讓大小朋友在體驗園區設施之餘，也能拍照打卡、欣賞園區風景，留下10週年限定回憶。迎接端午與世足熱潮，SKM Park Outlets 高雄草衙同步推出多項運動機能、休閒穿搭與會員活動，滿足民眾觀賽、出遊與購物需求。會員回饋活動也同步登場，包含6/11-6/18紅卡(含)以上會員過卡即可免費搭乘叮叮電車乙次；6/25-6/28單筆消費滿6,000元可兌換賽車方向盤造型馬克杯乙份。另於即日起-6/30期間，會員扣10點即可抽「日本鈴鹿賽道8/22-8/23 SUPER GT觀賽VIP席2張」等。高雄大立「夏日足球趣味競賽」6/28、7/18登場，活動規劃多項趣味挑戰，包括經典桌下足球競賽、夾足球挑戰及繞足球闖關等內容，其中桌下足球賽將比照世界盃賽制，角逐32強總冠軍，除開放線上報名外，現場也提供民眾報名參與。夾足球活動則讓孩童在遊戲中體驗足球樂趣，成功夾取的足球巧克力還可直接帶回家作為紀念。凡參加活動即可獲得大立空中樂園單次乘坐券。隨著世界盃開賽腳步接近，足球相關商品也掀起一波選購熱潮。位於高雄大立A館2F的adidas同步推出全新國家隊系列球衣，活動期間更加碼推出限定滿額贈，凡單筆消費滿5,000元且含指定2026世界盃國家隊球衣，即可獲得2026世界盃限定托特包乙個，數量有限，送完為止。除了感受足球賽事氛圍，高雄大立也集結館內人氣餐飲品牌，打造豐富觀賽美食體驗。A館B1F金窯推出經典雙拼PIZZA，本村韓食炸雞則推出期間限定「K-Burger韓流堡套餐」。另A館8F全新改裝開幕的Bistro 33美式歐陸廚房，由高雄知名餐廳J Parc主廚Jimmy操刀，融合歐美料理特色，呈現兼具創意與精緻感的餐飲體驗。