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台灣護照好用嗎？真實世界排名32名大贏中國

新加坡再度蟬聯榜首，持有星國護照者，可以免簽前往192個旅行目的地

至於台灣護照則是名列第32名，比上次評比進步1名，可以免簽證通行135個國家和地區；而中國護照免簽僅82國，與波札那並列第56名。

▲根據今年公布最新的「恒理護照指數」中，台灣護照名列第32名，比上次評比進步1名，可以免簽證通行135個國家和地區。（圖／記者葉盛耀攝）

台灣護照排名輾壓中國護照！GDP低、非法移民多都是主因

當提供中國免簽，可能造成移民浪潮，若中國人大量移居國外，將影響當地勞動市場。

▲中國護照免簽僅82國，與波札那並列世界第56名，分析主要是因為人均GDP太低、非法移民多等因素，造成多國不願意開放免簽給中國。（圖/Unsplash）

但實際上是中國在世界各處有許多非法移民，而且一旦中國公民在其他國家出事，非常有可能被第一時間不承認國籍

近日畢業季來臨，家庭旅遊都已經開始規劃暑假要去哪裡遊玩，而說到出國首要攜帶的東西就是護照，那麼你知道台灣的護照其實在國際旅行上非常好用嗎？根據英國今年最新公布的「恒理護照指數」，台灣護照的排名為世界32名，可以免簽證通行135個國家和地區，大勝中國護照的第56名。總部位於英國倫敦的恒理環球顧問事務所創建的恒理護照指數（Henley Passport Index），是全球首創且最具權威性的護照排名，會依據持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行評比，該評比會涵蓋199本護照和227個旅行目的地，為用戶提供最全面最可靠的全球通行和旅行資訊。根據今年公布最新的「恒理護照指數」中，，日本與韓國並列第二，可免簽進入187個國家和地區；瑞典和阿拉伯聯合大公國（UAE）並列第三，可免簽進入186個旅行目的地。歐洲國家普遍護照都是超級好用，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往185個目的地；奧地利、希臘、馬爾他和葡萄牙並列第5，可免簽進入184個國家與地區。然而中國明明是擁有世界話語權的強國，為何護照這麼難用？不同於台灣可免簽證入境多國，中國人出國時就經常需要辦理簽證，麻煩很多。中國人認為，這其實有一部分原因也是因為人民平均GDP太低，有可能會以遊客身分前往國外賺錢，除此之外，華裔會計師張堯也分析提到，願意給予中國護照免簽的國家，卻多半是第三世界國家，少見先進世界的各國，對此中國當局向人民宣稱，是遭受到歧視才會讓護照通行如此困難。