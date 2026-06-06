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台灣虎航攜手日本熊本縣及熊本國際機場，今（6）日在MITSUI OUTLET PARK台南舉辦「集結！熊本城」主題推廣活動，透過觀光展攤、文化展演及互動體驗，將熊本觀光特色帶進台南。市長黃偉哲歡迎更多日本城市選擇台南作為交流平台，進一步促進台日雙方在觀光、文化及城市發展等領域的合作。今天在台南舉辦的「集結！熊本城」主題推廣活動，由市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席開幕儀式，與各界來賓共同見證台日觀光交流成果。黃偉哲表示，台南與許多日本友誼市長期維持密切交流，樂見國際航空公司與地方政府攜手推廣觀光，也歡迎更多日本城市選擇台南作為交流平台，進一步促進台日雙方在觀光、文化及城市發展等領域的合作。黃偉哲指出，台南與熊本有許多相似之處，兩座城市都擁有深厚的歷史文化底蘊、豐富多元的美食特色及珍貴的人文資產。近年隨著台積電進駐熊本，雙方在產業合作、人才交流及城市互動方面有了更多連結與發展契機。加上去年12月23日「台南－熊本」直飛航線正式開航，不僅縮短兩地距離，也為觀光、文化、經貿及城市交流開啟新的篇章。今天的開幕儀式由熊本縣企畫振興部交通政策、統計局長受島章太郎、熊本國際機場代表取締役社長山川秀明，以及台灣虎航董事長黃世惠等人共同出席。日本超人氣吉祥物「熊本熊」也與台灣虎航人氣角色「虎將」同台互動，展現台日友好情誼。觀旅局表示，這次活動以「熊本城」為主題，結合日本觀光文化、城市交流及航線推廣，除設置熊本旅遊資訊、航空及旅行業者展攤外，也規劃熊本觀光影片播放、熊本航線推廣分享、「熊本景點接接樂」互動遊戲、集章活動及抽獎等內容，並邀請台灣戰國武將隊帶來特色演出，讓民眾沉浸式感受熊本魅力。南市府表示，台南近年積極推動國際城市交流與觀光合作，透過各類活動促進與國際城市及航空業者的互動往來，讓市民有更多元的國際體驗，也進一步提升台南作為國際交流城市的能見度。歡迎市民朋友把握週末時間前往參與活動，在台南就能感受濃厚的熊本風情與台日交流魅力。