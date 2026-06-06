美國週五公布5月非農就業報告公布，遠高於先前預期，失業率也與4月持平，拖累美股四大指數全數走低，連帶台指期夜盤狂瀉，終場下挫3006點，收在42220點，創下單日最大跌幅。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，想必一夜屠殺，期貨市場已經讓不少人「畢業」。

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美股全數走跌　台指期夜盤狂瀉3000點

道瓊指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點，創下2025年4月關稅風波以來，單日最大跌幅；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，寫下自2025年10月10日以來最差單日表現；費半指數崩跌1396.74點或10.26%，報12220.76點。

受此影響，美債遭到拋售，殖利率大幅走高。10年美債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，2年期美債殖利率收在4.160%，創2025年2月以來最高。 

台指期夜盤連帶著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅；台積電期貨盤後下跌145元或6.12%，收在2225元。

財經專家直喊：一夜屠殺

財經專家阮慕驊表示，4465點，創下台指期貨新的盤中最大跌點紀錄，終場收跌3044點，跌幅6.73%。週一也許不會跌這麼多，但肯定難熬。股市有溫柔可愛的一面，它也會瞬間變臉狂暴可怕。

他也總結，認識股市就像認識一位朋友。需要時間！

阮慕驊：超過1兆「YOLO」槓桿　下週「挫著等」

隨後阮慕驊也表示，想必一夜屠殺，期貨市場已經讓不少人「畢業」。

下週也許又會有𣎴少人畢業，今年集中交易市場融資增加2232億元，代表超過3700億元是帶槓桿跑步進場。櫃買融資增加927億元，也代表了超過1800億元的五成槓桿。兩市相加超市5500億元。

此外，還有今年新增的不限用途借貸超過6000億元。阮慕驊也認為，超過1兆「YOLO」槓桿，下週「挫著等」。

阮慕驊表示，無論投機還是投資股票，只要能留在市場就永遠有機會，但如果被迫畢業，可能永遠再也回不來。什麼人會畢業？盲目樂觀，亂加槓桿，一旦盤勢劇烈變化，一下子扛不下去，就可能畢業。

阮慕驊提醒如果您是加槓桿者，請準備好備援資金，並去槓桿，「多殺多」的踩踏，會讓市場動盪一陣子。

阮慕驊也預計預計下週主動和被迫去槓桿的賣壓力道不會小，一些高融資比例及主要不限用途借貸的標的，壓力可能最大。

阮慕驊：保有一定比例現金

阮慕驊認為，保有一定比例現金，及持有優質股票、ETF和基金的理性投資朋友，不要過度焦慮。我認為，長線多頭架構仍健全，這只是一次性的擠泡沫的必然過程，只是它可能是提早來了。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...