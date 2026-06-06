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▲明日午後各地有局部短暫雷陣雨，特別是北部、東部、各地山區有短延時降雨、豪雨狀況發生。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會。（圖／中央氣象署提供）

▲周日至下周一由於降雨相對比較少，西半部白天可見陽光，高溫可到33度至35度。（圖／中央氣象署提供）

降雨短暫趨緩後又要變天了！周日台灣位在低壓帶內，天氣不穩定，中南部轉雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周一起鋒面接近加上西南風增強，下周二至下周五滯留鋒面加西南風增強，將成為今年梅雨季「最強一波降雨」，雨勢炸出一片紫紅，未來一周天氣、降雨熱區一次收。中央氣象署預報員賴國欣指出，明（6）日又要變天了，台灣位於大低壓帶、加上吹西南風，中南部不定時有降雨狀況，午後各地有局部短暫雷陣雨，特別是北部、東部、各地山區有短延時降雨、豪雨狀況發生。下周一鋒面接近加上西南風增強，西半部降雨情況越來越明顯，午後雨區擴大，入夜雨勢越來越明顯；下周二至下周五（9日至12日）受到滯留鋒面及西南風影響，各地都會有下雨機會，尤其下周二、下週三雨勢最明顯，整個西半部、東北部會有雷雨或豪雨等級降雨發生。下周四鋒面往南壓，北部雨勢短暫趨緩，中南部仍有雷雨或豪雨以上等級降雨發生；下周五、下周六鋒面北抬，各地降雨情況增加，整個西半部回到大雨或局部豪雨狀況。這波降雨為今年梅雨季最強的一波降雨，至於是否為最後一波梅雨季，賴國欣說，要看後續太平洋高壓是否伸展過來，後期天氣不確定性大，需要持續觀察。未來一週溫度趨勢，周日至下周一由於降雨相對比較少，西半部白天可見陽光，高溫可到33度至35度，台東受西南風沉降影響，可能發生焚風，並超過36度高溫；下周二各地雨勢猛烈，各地高溫降至26度至28度之間。