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國民黨桃園市議員詹江村與網紅八炯為學生嗆桃園市長張善政「新店市長」事件，隔空交火！詹江村今（6）日發文，指控八炯是「武陵高中學生代表」，動員全國學生會前往自家服務處抗議，對此，八炯火速反擊，痛批詹江村亂扣帽子，還揭露對方私底下與網路上的態度截然不同。詹江村先是在臉書點名八炯是「武陵高中學生代表」，不滿八炯動員了全國學生會，要在火車站集結、遊行至他的服務處抗議。對於學生抗議「不是青鳥高中」的訴求，詹江村則撇清自己從未說過武陵高中是青鳥高中，更呼籲理性的武陵高中學生「不要再配合八炯被當槍使」。面對詹江村指控，八炯回嗆，自己只是轉發貼文表示支持抗議的學生，沒想到竟然成了學生代表，甚至還是組織與策劃者，讓他忍不住怒飆：「國民黨是不會扣帽子就不會選舉了是吧？」八炯開酸如果照這個邏輯，「我挺六四學生，該不會我也是六四的代表了吧？我是胡耀邦、趙紫陽還是王丹？」此外，他還加碼爆料兩人過去恩怨，透露詹江村先前濫告他妨害自由已敗訴，詹江村在法庭上是一個嘴臉、私下聊天是一個嘴臉，回家上網發文又是第三副嘴臉，大酸「我從沒見過如此川劇變臉之人」，並放話下週一將準備前往法院正式提告。