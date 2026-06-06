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▲為了貫徹周思潔（如圖）的歌曲《人生就是學》的精神，強調遊學絕不能只是走馬看花。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

「不老女神」周思潔20年前背負1億元債務，花了17年終於還清。近日化身人生導師的她，擔任導遊率領42位跨世代學員飛往上海，展開五天四夜的遊學之旅。此次上海遊學團行程奢華，不僅帶著學員直擊張信哲珍藏的「摩登華影：海派旗袍與百年時尚」特展，還安排每人要價四千多台幣的「敘宴-敦煌」沉浸式古裝晚宴、入住五星級飯店，幸福感爆表。周思潔率領42位跨世代學員前往上海遊學，行程非常奢華，不僅入住五星級飯店，還直擊張信哲珍藏的「摩登華影：海派旗袍與百年時尚」特展，看著傳統工藝中西交融，周思潔深有感觸地與學員分享：「這些旗袍不只是美麗的服飾，更象徵著東方女性從身形桎梏到精神舒展的解放軌跡。」此外，周思潔更安排每人要價四千多台幣的「敘宴-敦煌」沉浸式古裝晚宴，讓學員們邊吃邊欣賞「仙女灑花瓣」的高空雙人舞演出。為了貫徹周思潔的歌曲《人生就是學》的精神，強調遊學絕不能只是走馬看花，每天深夜回飯店後，她堅持舉辦深度的討論會與隨堂測驗，並發放「1000元現金大獎」激勵學員，徹底激發大家的學習動力，周思潔說：「我希望能透過這趟旅程的陪伴與啟發，讓每個人超越自我。」值得一提的是，近期桃園陳小姐在雲林懸賞50萬元尋獲失蹤愛犬「美琪」的新聞引發社會熱烈討論，讓「犬派」的周思潔感同身受說：「我完全能體會那位飼主『傾盡所有來換回寶貝』的心情，因為毛小孩早就跨越了寵物的界線，是我們真正的家人。」周思潔表示如果換作是她，別說50萬，為了找回心愛的愛犬，甚至願意砸下2000萬元重金懸賞。即便愛犬Lucky已經回到天上五年多了，周思潔仍感性地說：「牠生前穿過的每一件衣服、用過的物品我都珍藏著。」如今無論是去上課、開會，還是搭飛機出國，她都會隨身帶著Lucky專屬的小盒子，帶著愛犬繼續環遊世界。