近期《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）在台灣掀起一波熱潮，不少七、八年級生重新拿起發射器研究配置、參加比賽，甚至加入玩家社群交流心得。曾任咖啡廳店長的 Stone 也是其中之一，從小學時期在新光三越參加白虎盃、朱雀盃等官方賽事，到近日拿下 NBL（North Beyblade League）新手限定賽冠軍，他笑說：「陀螺變貴了，童年通貨膨脹，但幸好我現在有能力把它買回來。」
在許多玩家眼中，Stone 不只是單純的回鍋玩家，更是典型的「戰鬥陀螺大人系玩家」代表，小時候因為零用錢有限，只能挑選少數幾顆喜歡的陀螺；長大後有了經濟能力，終於能重新投入這項曾陪伴自己成長的興趣。
從白虎戰士到NBL冠軍 二十年後找回童年熱血
Stone 最早接觸戰鬥陀螺，大約是在小學五、六年級。由於家裡住在新光三越附近，當時和童年玩伴最大的娛樂，就是到百貨公司吹冷氣、逛玩具區。「我們其實是先看動畫，覺得很帥，才開始玩陀螺」，2001年《戰鬥陀螺》動畫在台灣播出後，木之宮龍與四聖獸青龍、朱雀、白虎、玄武幾乎成為當時小學生共同記憶。當時由日本玩具大廠 TAKARA TOMY 推出的戰鬥陀螺，透過台灣代理商麗嬰國際引進，並在全台各地舉辦推廣賽事。
Stone 也是在那股熱潮中踏入戰鬥陀螺世界，「我後來陸續拿過朱雀戰士、白虎戰士跟白虎超戰士冠軍。」談起這段往事，他展示自己至今仍收藏著當年的徽章與陀螺。雖然隨著升學與工作，戰鬥陀螺逐漸離開他的生活，但對他而言，當時的榮耀一直不曾忘記。
直到二十多年後，《戰鬥陀螺X》問世，「我一直都有在看新品，只是沒有真的買」Stone 笑說，原本只是抱著懷舊心情回鍋，沒想到重新接觸後才發現，現在的戰鬥陀螺早已不是童年記憶中的模樣。
二十年後回坑 發現大家開始研究0.3克
「以前比較像玩具，現在真的比較像競技運動」重新回到玩家圈後，Stone 意外的不是新規則，而是戰鬥陀螺比賽對細節的講究程度，「以前我真的覺得差0.3克沒什麼。」但玩久之後，他開始理解所謂「個體差異」的重要性。
即便是同一款陀螺，也可能因為生產誤差出現細微重量差距，在高速碰撞的環境下，多出來的零點幾克重量，可能讓陀螺更耐撞、更穩定，甚至影響最終勝負。「打久之後你就會發現，真的有差」Stone 表示，許多資深玩家會特別挑選較重版本的陀螺，甚至透過秤重篩選零件。這些看似微不足道的差距，到了高強度對戰環境中，都有可能成為決定勝負的關鍵。
從拉花之神到陀螺冠軍 享受無法預測的勝負
除了戰鬥陀螺玩家身分外，Stone其實也是咖啡圈知名的拉花高手，過去曾獲得「拉花之神」賽事冠軍。從咖啡競賽到陀螺賽場，看似毫不相關的兩個領域，卻都需要投入大量時間練習。「拉花是練習到大部分情況都可以控制，就算比賽的時候手抖，也要把穩定度維持住。」但在 Stone 眼中，戰鬥陀螺卻完全相反，「陀螺是你平常把配置調整好，把發射落點練好，然後只能祈禱比賽時它可以撐住。」
Stone 表示，咖啡拉花是一門可控的技術，只要練習夠多，成果往往可以預期；戰鬥陀螺則充滿變數，碰撞角度、重量差異、場地狀況甚至運氣，都可能在瞬間改變結果。「競賽最有趣的地方就在這裡，沒有什麼事情是說得準的，能做的只有賽前做好準備，比賽時穩定發揮。」
三連冠的遺憾 長大的我來幫你延續
近期 Stone 在 NBL「愛我別軸」攻擊軸限定賽中奪下冠軍。對許多人而言，冠軍或許代表實力認證；但對他來說，更像是一段跨越二十年的童年回憶。「你停留在三連冠的遺憾，長大的我來幫你延續。」Stone 對小時候的自己這麼說，他也坦言，現在的自己其實沒有特別執著一定要拿多少冠軍。真正讓他感動的是，長大後還能重新找回那份熱情。
「小時候打陀螺很開心」、「現在也是」或許那份快樂，才是這波戰鬥陀螺熱潮最吸引人的原因。畢竟對許多成年玩家來說，他們買的從來不只是陀螺，而是一段終於有能力重新拾起的童年。
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從白虎戰士到NBL冠軍 二十年後找回童年熱血
Stone 最早接觸戰鬥陀螺，大約是在小學五、六年級。由於家裡住在新光三越附近，當時和童年玩伴最大的娛樂，就是到百貨公司吹冷氣、逛玩具區。「我們其實是先看動畫，覺得很帥，才開始玩陀螺」，2001年《戰鬥陀螺》動畫在台灣播出後，木之宮龍與四聖獸青龍、朱雀、白虎、玄武幾乎成為當時小學生共同記憶。當時由日本玩具大廠 TAKARA TOMY 推出的戰鬥陀螺，透過台灣代理商麗嬰國際引進，並在全台各地舉辦推廣賽事。
Stone 也是在那股熱潮中踏入戰鬥陀螺世界，「我後來陸續拿過朱雀戰士、白虎戰士跟白虎超戰士冠軍。」談起這段往事，他展示自己至今仍收藏著當年的徽章與陀螺。雖然隨著升學與工作，戰鬥陀螺逐漸離開他的生活，但對他而言，當時的榮耀一直不曾忘記。
直到二十多年後，《戰鬥陀螺X》問世，「我一直都有在看新品，只是沒有真的買」Stone 笑說，原本只是抱著懷舊心情回鍋，沒想到重新接觸後才發現，現在的戰鬥陀螺早已不是童年記憶中的模樣。
「以前比較像玩具，現在真的比較像競技運動」重新回到玩家圈後，Stone 意外的不是新規則，而是戰鬥陀螺比賽對細節的講究程度，「以前我真的覺得差0.3克沒什麼。」但玩久之後，他開始理解所謂「個體差異」的重要性。
即便是同一款陀螺，也可能因為生產誤差出現細微重量差距，在高速碰撞的環境下，多出來的零點幾克重量，可能讓陀螺更耐撞、更穩定，甚至影響最終勝負。「打久之後你就會發現，真的有差」Stone 表示，許多資深玩家會特別挑選較重版本的陀螺，甚至透過秤重篩選零件。這些看似微不足道的差距，到了高強度對戰環境中，都有可能成為決定勝負的關鍵。
除了戰鬥陀螺玩家身分外，Stone其實也是咖啡圈知名的拉花高手，過去曾獲得「拉花之神」賽事冠軍。從咖啡競賽到陀螺賽場，看似毫不相關的兩個領域，卻都需要投入大量時間練習。「拉花是練習到大部分情況都可以控制，就算比賽的時候手抖，也要把穩定度維持住。」但在 Stone 眼中，戰鬥陀螺卻完全相反，「陀螺是你平常把配置調整好，把發射落點練好，然後只能祈禱比賽時它可以撐住。」
Stone 表示，咖啡拉花是一門可控的技術，只要練習夠多，成果往往可以預期；戰鬥陀螺則充滿變數，碰撞角度、重量差異、場地狀況甚至運氣，都可能在瞬間改變結果。「競賽最有趣的地方就在這裡，沒有什麼事情是說得準的，能做的只有賽前做好準備，比賽時穩定發揮。」
近期 Stone 在 NBL「愛我別軸」攻擊軸限定賽中奪下冠軍。對許多人而言，冠軍或許代表實力認證；但對他來說，更像是一段跨越二十年的童年回憶。「你停留在三連冠的遺憾，長大的我來幫你延續。」Stone 對小時候的自己這麼說，他也坦言，現在的自己其實沒有特別執著一定要拿多少冠軍。真正讓他感動的是，長大後還能重新找回那份熱情。
「小時候打陀螺很開心」、「現在也是」或許那份快樂，才是這波戰鬥陀螺熱潮最吸引人的原因。畢竟對許多成年玩家來說，他們買的從來不只是陀螺，而是一段終於有能力重新拾起的童年。