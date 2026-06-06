我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國近日舉行的全國地方選舉雖然結果已經大致底定，卻在投開票過程中爆出嚴重的選務疏失，首爾多個投票所因為選票用紙準備不足導致投票中斷，引發大批民眾質疑選舉舞弊並包圍投票所，而韓團Super Junior成員始源在這個敏感時刻，突然在個人社群平台上貼出韓國國旗並發文直言「自由與和平絕非理所當然」，充滿深意的言論瞬間引發社會各界的高度關注與熱烈討論。3日的地方選舉投票日，當天首爾市內竟有高達10多個投票所，在投票進行到一半時，驚傳現場的選票用紙全部發光，導致大批前來投票的選民被迫中斷權益，消息傳開後，現場民眾的怒火被點燃，紛紛聚集在投票所外抗議，強烈質疑背後有不明勢力在操弄選舉舞弊，甚至有激進群眾開始採取包圍行動，極力阻止工作人員將投票箱運送出投票所。抗議衝突不斷擴大，位於首爾松坡區蠶室7洞第2投票所的2個投票箱遭到示威群眾層層嚴密封鎖，時間竟然長達35個小時，導致選務工作完全停擺，直到昨（5）日，當地警方眼看衝突無法透過協調解決，最終決定採取強制作為，出動大批警力組成防線突破示威民眾的包圍網，這才驚險地將這2個被圍困多時的投票箱成功運送出去。就在全韓國因為選舉亂象鬧得沸沸揚揚、社會對立緊繃之際，長期關注公益的SJ始源突然透過個人IG帳號發布貼文，分享了一張自己身穿黑色正裝、獨自走向紀念場所的背影照片，另一張則是貼出了印有韓國國旗與「顯忠日」字樣的藍天背景圖片，內文則以韓文與英文雙語寫下：「自由與和平，從來都不是理所當然的。我們今天所享受的安穩生活，是無數人為國家無私奉獻、用崇高的犧牲，才為我們換來的珍貴時光。」雖然今（6）日原本就是韓國悼念殉國先烈的顯忠日，但在全國地方選舉剛爆發選票用紙不足、民眾憤怒包圍投票箱等攸關民主程序受損的混亂局勢下，強調民主得來不易的言論，時機點顯得格外引人聯想，在短短時間內就吸引了超過9萬名網友按讚支持，紛紛稱讚這個發言在動盪的社會氛圍中展現了公眾人物的擔當。