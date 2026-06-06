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主計總處昨（5）日公布5月消費者物價指數（CPI）數據為2.2%，突破2%的「通膨警戒線」，繼去年4月，也就是14個月來新高，高於上月預期，引發外界關注。不過，國發會今（6）日強調，民生物價平穩，9成查價項目持平或下跌，全年物價漲幅預估仍低於2％。油料費：油料費對CPI總指數影響由4月的0.29個百分點擴增至0.41個百分點，主要係受低基期的影響。中東衝突發生以來，國際油價大幅上漲，5月布蘭特原油現貨價格平均達每桶106.41美元，相較戰前（2月）漲幅達50%。政府於3月9日啟動亞鄰最低價及專案平穩機制，並擴大貨物稅減徵幅度，中油自4月起維持汽、柴油價格凍漲，已吸收大部分國際油價漲幅，以國內95無鉛汽油為例，5月價格相較戰前（2月）僅漲約18%，惟受去年油價低基期影響，致5月油料費年增率明顯擴大。至於蔬菜方面，國發會表示，5月蔬菜對CPI總指數影響由4月的0.04個百分點擴增至0.13個百分點，主要是4月至5月上旬豪雨及汛期因素影響蔬菜供應，導致價格短期波動。此屬季節性及短期天候因素造成之波動，隨供應逐步恢復正常，價格可望回穩。國發會表示，民生物價平穩。本年1至5月平均CPI年增率為1.52%，低於韓國的2.38%。民眾經常消費的17項重要民生物資5月年增率僅1.50%，另外食費漲幅已連續3個月低於3%，政府持續透過因應中東衝突民生安定相關措施穩定物價。國發會點出，九成查價品項價格持平或下跌。依主計總處查價結果，在逾300項查價項目中，約九成品項價格持平或下跌，僅少數受國際能源價格、天候因素及服務需求增加影響之項目出現價格上漲。國發會表示，針對原物料及能源價格，近期美伊戰爭緩和趨勢漸明朗，加以政府將持續推動油價穩定措施，並透過專案融資、預算撥補及增資等方式改善中油財務體質，提升穩定油價政策之執行量能，有助持續減輕國際油價波動對國內物價之影響。至於蔬果價格，去年下半年受颱風及豪雨等極端天候影響，蔬果價格明顯偏高，本年下半年相關價格的去年比較基期將會比較高。農業部密切掌握產銷情形，超前佈署備貯蔬果，適時調度市場供應，確保農產品價格穩定。此外，針對全年物價低於2%，政府將持續密切關注國內外經濟情勢及市場供需變化，並與相關部會共同落實各項穩定物價措施，適時採取必要因應作為，維持民生物價穩定，下半年物價可望溫和成長，全年CPI 年增率預估低於2%。