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洛杉磯道奇今（6）日靠弗里曼（Freddie Freeman）再見全壘打1：0擊敗洛杉磯天使，本季結束即將退休的37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas），第3局上演超神美技也受到關注，他在空中徒手接球後長傳至一壘刺殺跑者，讓MLB官方X也盛讚：「這是年度最佳防守嗎？羅哈斯的徒手接球，還有弗里曼的超狂劈腿！」事發於第三局，打者馬德里加爾（Nick Madrigal）擊出一記滾地球，球先碰到投手丘上佐佐木朗希的手套並改變方向。此時，二壘手羅哈斯迅速向前猛衝，竟然直接徒手接球後，在流暢的連貫動作中將球長傳至一壘，曾獲一壘金手套的弗里曼「貼地劈腿」將身體拉伸到極限接住這顆傳球，將跑者刺殺出局。雖然裁判在第一時間判決安全上壘，但在道奇提出挑戰後成功翻盤、改判出局。看到這兩位超過37歲老將神乎其技的防守後，大聯盟MLB官方 X隨即上傳影片，並盛讚：「這是年度最佳防守嗎！？羅哈斯的徒手接球，還有弗里曼的超狂劈腿！」影片留言區不少球迷，也對羅哈斯驚人的反應速度與弗里曼的接球能力感到不可思議，「這絕對是本季最佳防守的頭號熱門！」、「羅哈斯徒手接球的反應速度到底怎麼辦到的……太不敢置信了。」、「多虧了弗里曼的劈腿！他腿長得簡直就像一壘站了一隻長頸鹿。」有鑑於這場比賽最終僅以1：0結束，羅哈斯本次守備更顯重要，而37歲的他本季開打前就宣布打完後即將退休，但他身為「防守職人」能力，卻依舊沒有退化跡象。