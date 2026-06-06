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▲晉基守護教育基金會攜手社團法人中華民國乘聖門慈願功德會陪伴200多位學童暢遊河樂廣場。（圖／晉基守護教育基金會提供）

「2026台灣牛肉節暨兒童公益曬書展」於河樂廣場溫馨展開。晉基守護教育基金會攜手社團法人中華民國乘聖門慈願功德會陪伴200多位學童暢遊河樂廣場，盼在充滿歡樂的市集中，為孩子們種下一顆結合閱讀與在地關懷的種子。「閱讀，不只是學習，而是看見世界的方式！」晉基守護教育基金會董事長暨乘聖門慈願功德會理事長廖淑芬特別邀請以恩關懷協會、黃絲帶關懷協會、ihope愛與希望全人關懷協會、勵馨路得學舍，以及後壁與將軍區的佳田社區關懷協會、台南愛延續協會等六個社福單位課輔班的200多位學童，共同走進活動現場，在超過萬冊的優質童書與繪本中，化身閱讀旅程的主人，自由挑選心目中最喜愛的書籍故事。除了沉浸於書香世界，孩子們也透過參與城市節慶、體驗在地飲食文化，將閱讀延伸至生活之中，培養對地方文化的認識與觀察力。活動中，孩子們不僅盡情徜徉書海、在河樂廣場親水空間開心嬉戲，更品嚐到熱騰騰的臺南牛肉湯等在地美食，從閱讀到體驗、從書本到生活，感受屬於家鄉的溫暖與美好，不僅暖胃，更暖心。此外，活動更別出心裁地設立了公益美食專區，展售由受扶助兒少透過課程培力，親手熬製的滷味與烘焙甜點。