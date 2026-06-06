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▲味全龍重砲手吉力吉撈・鞏冠在4月5日因守備導致左膝後十字韌帶撕裂，經過2個月復健、治療，今日重返一軍（圖／味全龍提供）

中華職棒今（6）日進行球員異動，中信兄弟「本土王牌」鄭浩均前役面對樂天桃猿主投4局失6分，因手部肌肉緊繃提前退場，今日被兄弟下放二軍；味全龍拉上主砲吉力吉撈・鞏冠，吉力吉撈4月5日因左膝後十字韌帶撕裂下二軍，經過近2個月復健治療，今日傷癒歸隊，進入先發打線。鄭浩均前役先發交手樂天桃猿，第4局控球不穩，又被林政華敲出滿貫砲，單局失掉5分，雖然第5局續投，但對劉子杰投出保送後就退場。兄弟球團前役賽後回報，鄭浩均因手部肌肉有緊繃的狀況，在比賽第5局退場休息，防護團隊也持續注意鄭浩均手部肌肉的狀況。兄弟今日進行球員異動，鄭浩均被下放二軍，本季投球狀況起起伏伏，出賽10場拿下3勝3敗，防禦率5.85。龍隊今日的異動也備受關注，老將陳禹勳被下放二軍，拉上主砲吉力吉撈・鞏冠、新秀許博閎。吉力吉撈在4月5日因左膝後十字韌帶撕裂下二軍，經醫療團隊評估採保守治療，不需開刀。經過近2個月復健，吉力吉撈近期在二軍進行復健賽，4場比賽累積9打數1安打，打擊率1成11。吉力吉撈今日重返一軍首戰就進入先發打序，打第6棒、指定打擊，前3個打席無安打，吞下2次三振。除了兄弟與龍隊，獅隊、桃猿也有異動，獅隊下放投手黃竣彥、外野手李丞齡，升上投手劉軒荅；桃猿下放投手陳克羿，升上內野手許賀捷。