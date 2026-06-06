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馬斯克達標率逐年下滑 特斯拉全自動駕駛、火星計劃都跳票

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，即將啟動史上最大規模首次公開募股（IPO），引發全球金融市場高度關注，話題不斷。不過，有外媒整理馬斯克過去提出的602項承諾，發現其中只有19％兌現，認為馬斯克雖然經常大膽描繪未來藍圖、開出雄心勃勃的支票，但實踐能力有些堪慮。根據《紐約時報》報導，他們回顧了馬斯克過去15年來在社群媒體上發布的6萬9000多條貼文，以及受訪時的公開談話與聲明，指出馬斯克共開出602張包括具體企業目標的支票，這些承諾均設有明確時程，涵蓋了特斯拉、SpaceX、X、xAI、Neuralink和The Boring Company等馬斯克旗下的各企業。而調查顯示，馬斯克僅按時完成了其中約19％的目標。有35％的目標要麼從未實現要麼就是超過了原先預定的時程。另外有33％的目標無法核實，因為缺乏後續的公開更新，或者說法過於模糊，難以衡量是否成功。還有約13％的目標目前尚未到期，因此成敗仍無法論定。值得注意的是，馬斯克的成功率隨著時間推移下降。馬斯克2015年提出的目標中，有將近四分之三都能順利達成。然而，馬斯克2020年提出的目標中，只有不到一半如期達標，雖然有些目標的期限仍未到達。報導中特別以馬斯克的火星計劃為例，馬斯克在2011年說SpaceX可以在大約10年內抵達火星，並補充說在最壞情況下可能需要花費15到20年，之後馬斯克的火星計劃時間表幾經推遲，但馬斯克始終相信SpaceX最終將能夠在火星上建立人類定居點。特斯拉的全自動駕駛技術也是馬斯克另一著名「跳票」案例，馬斯克多次聲稱，完全自動駕駛技術指日可待，雖然特斯拉在此領域確實不斷有所進展，但真正意義的全自動駕駛仍然沒有在現實生活中實現。