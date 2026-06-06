職籃P. LEAGUE+新北國王啦啦隊Queens成員廷廷（陽光廷廷、本名鄭羽廷），近日分享一段跳應援舞時，整件上衣險些掉落的影片，本人表示，由於舞蹈動作太大，導致蝴蝶結綁帶鬆脫，讓小可愛漸漸滑落到下胸處，索性她機靈自救，才沒有讓尷尬畫面繼續播送。
廷廷應援一半上衣滑落 本人機智自救
廷廷昨（5）日在粉專放上一段影片，可見她和隊員在場上大跳應援舞，但跳到一半，上半身黑色小可愛的蝴蝶結被震開，整件上衣慢慢往下掉，廷廷在Solo環節察覺此事，不過她並沒有停止舞蹈動作，而是利用走位的空檔迅速把蝴蝶結綁好。
調整好綁帶後，廷廷繼續完成整段演出，本人事後大呼：「差點沒嚇鼠（死）！」而她臨危不亂的專業態度贏得粉絲讚賞，「太猛了！好機智」、「哎唷，差點就上演春光乍洩的戲碼，嚇得我心臟差點漏一拍」、「旁邊的人都沒發現幫妳擋一下嗎」、「超強，邊跳邊走還邊綁！」
廷廷被封牛肉麵店花 應援資歷豐富
廷廷學生時期便展現極高的表演天賦，過去因家裡經營牛肉麵店，憑藉亮眼外型被網友封為「牛肉麵店花」，2013年加入中華職棒兄弟象啦啦隊「象Young女孩」並擔任隊長，歷練出深厚的舞台掌控力，2021年她跨足籃球圈，入主當時PLG的新軍新北國王專屬啦啦隊Queens並扛下隊長重任，目前則是隊員身分。
☀️陽光廷廷²⁴ ᴀᴋᴀ百萬屁屁🍑IG
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廷廷昨（5）日在粉專放上一段影片，可見她和隊員在場上大跳應援舞，但跳到一半，上半身黑色小可愛的蝴蝶結被震開，整件上衣慢慢往下掉，廷廷在Solo環節察覺此事，不過她並沒有停止舞蹈動作，而是利用走位的空檔迅速把蝴蝶結綁好。
調整好綁帶後，廷廷繼續完成整段演出，本人事後大呼：「差點沒嚇鼠（死）！」而她臨危不亂的專業態度贏得粉絲讚賞，「太猛了！好機智」、「哎唷，差點就上演春光乍洩的戲碼，嚇得我心臟差點漏一拍」、「旁邊的人都沒發現幫妳擋一下嗎」、「超強，邊跳邊走還邊綁！」
廷廷學生時期便展現極高的表演天賦，過去因家裡經營牛肉麵店，憑藉亮眼外型被網友封為「牛肉麵店花」，2013年加入中華職棒兄弟象啦啦隊「象Young女孩」並擔任隊長，歷練出深厚的舞台掌控力，2021年她跨足籃球圈，入主當時PLG的新軍新北國王專屬啦啦隊Queens並扛下隊長重任，目前則是隊員身分。
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