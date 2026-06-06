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▲華信航空攜手台灣品牌Taiwolf空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。（圖／華信提供）

▲華信航空空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。（圖／華信提供）

華信航空繼6月1日發表全新空服員活力裝後，引發各界關注與熱烈討論，今（6）日正式宣布活力裝全面上線，並自即日起於每週六、日由空服員穿著執勤，為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。華信航空表示，全新活力裝由華信航空攜手台灣品牌Taiwolf共同打造，以台灣在地文化、機能美學與服務精神為設計核心，希望透過更具活力與親和力的形象，展現品牌年輕化與在地化特色。未來於週末飛航離島航班時穿著，也希望營造輕鬆愉快的度假氛圍，讓旅客從踏入機艙的那一刻起，就能感受到華信航空熱情且親切的服務。對於全新制服正式啟用，空服員也給予高度肯定。擁有多年飛行經驗的林姓空服員表示，新制服最大的特色就是輕盈舒適，不僅兼具時尚感，也展現出華信航空嶄新的品牌形象，希望旅客能從中感受到更加親切且充滿活力的服務氛圍。首次穿著活力裝執勤的陳姓空服員則指出，新制服加入彈性纖維材質，透氣性與舒適度大幅提升，在客艙內彎腰服務、蹲坐或移動時更加靈活自如；加上縮小帽體與袖口束口等貼心設計，不僅提升工作便利性，也讓整體穿著更具機能性與舒適感。華信航空指出，活力裝設計靈感源自中華職棒TEAM TAIWAN聯名經典紀念帽T，將台灣特有的熱情與運動精神融入客艙服務。整體以企業識別色丈青藍為主軸，搭配橘黃色細節點綴，透過撞色設計展現青春活力。在版型設計上，活力裝依照空服員實際工作需求進行客製化調整，包括縮小帽體避免影響安全示範、袖口增加束口設計提升作業便利性；褲裙採撞色拼接百褶設計，兼具美感與活動隱私性，長褲則加入橘黃色口袋細節，增添整體視覺亮點。華信航空表示，此次攜手Taiwolf合作，不僅是一套全新的制服設計，更希望透過台灣品牌與航空服務的結合，傳遞台灣特有的溫暖與親切感，讓每一趟旅程都能展現獨具特色的在地服務精神。